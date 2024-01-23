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ПО Софт Импортонезависимость
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В экосистему совместимых продуктов ОС «Атлант» вошел новый софт– СЭД «Этлас»

«Этлас-Софт», разработчик программных решений для эффективного управления документооборотом, и ГК Applite, специализирующаяся на разработке решений для управления ИТ-инфраструктурой, на основании проведенных испытаний подтвердили корректную работу СЭД «Этлас» в среде ОС «Атлант». Об этом CNews сообщили представители Applite.

СЭД «Этлас» – система электронного документооборота и управления бизнес-процессами, которая позволяет полностью автоматизировать работу с документами в организации, существенно повысить производительность ее сотрудников, оптимизировать их взаимодействие, упростить выполнение решаемых ими задач.

Интеграция СЭД «Этлас» и ОС «Атлант» создает условия для повышения автоматизации, оптимизации рабочих процессов и обеспечения гарантированной стабильности ИТ-инфраструктуры предприятий, позволяя пользователям полностью сфокусироваться на критически важных задачах.

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«Интеграция наших систем позволяет нашим заказчикам сделать большой шаг в переходе на независимое ПО в рамках программы импортозамещения», – сказал генеральный директор компании «Этлас-Софт» Артем Чубраев.

«Совместное использование СЭД «Этлас» и ОС «Атлант» позволяет компаниям быстро и эффективно цифровизировать рабочие места и существенно повышает производительность сотрудников. Внедрение данного программного стэка – это быстрый способ увеличить продуктивность и стабильность работы организаций», – отметил коммерческий директор ГК Applite Дмитрий Елисеев.

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