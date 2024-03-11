Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Подтверждена совместимость геоинформационной платформы CoGIS и ОС «Атлант»

Компания «Дата Ист» и ГК Applite успешно завершили тестирование на совместимость отечественной геоинформационной платформы CoGIS и операционной системы «Атлант». Совместное решение позволит компаниям и государственным учреждениям использовать отечественное программное обеспечение для построения корпоративных геоинформационных систем любой сложности.

CoGIS – отечественная инфраструктурная платформа для создания и публикации картографических веб-приложений и геоинформационных порталов. Позволяет обеспечить геоинформационными веб-сервисами неограниченное количество пользователей с учётом отраслевой специфики, государственных нормативных актов и корпоративных стандартов.

Операционная система «Атлант» – системный программный продукт с новой технологией сборки операционной системы на стороне конечного устройства. Уникальная технология позволяет собрать свою конфигурацию операционной системы на рабочих станциях (семейства архитектур х86) и управлять ими из единого центра. ОС «Атлант» обеспечивает гарантированный транспорт программного обеспечения, что является одним из важных факторов для работы корпоративных сетей.

Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews
бизнес

«Платформа CoGIS успешно применяется в разных отраслях – от градостроительства и управления городским хозяйством до предупреждения чрезвычайных ситуаций. Мы стремимся сделать её ещё доступнее для пользователей, работая по принципу low-code. Уверен, что мосты нашего сотрудничества с Applite позитивным образом скажутся на развитии современных геоинформационных технологий в России», – отметил генеральный директор компании «Дата Ист» Вячеслав Ананьев.

«Мы благодарим коллег из «Дата Ист» за сотрудничество. Это важный шаг в развитии стратегии совместимости отечественных решений. За счет успешной интеграции платформы CoGIS в экосистему операционной системы «Атлант» мы расширили список совместимых решений. Рынку действительно нужны такие цифровые платформы. Планируем продолжить совместную работу с целью поддержания доступности функциональных возможностей наших программных продуктов», – сказал директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

Linux на ПК прорвался через барьер 4%. Это исторический рекорд

Евгений Жмурин, НИИ «Интеграл»: Обеспечивать безопасность «ГосТех» будет единый Центр кибербезопасности

«Астра» выпустила платформу на российских и китайских процессорах для работы с PostgreSQL

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России хакер оставил без электричества 38 сел. Ему грозит восемь лет. Дело ведет ФСБ

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще