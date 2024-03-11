Подтверждена совместимость геоинформационной платформы CoGIS и ОС «Атлант»

Компания «Дата Ист» и ГК Applite успешно завершили тестирование на совместимость отечественной геоинформационной платформы CoGIS и операционной системы «Атлант». Совместное решение позволит компаниям и государственным учреждениям использовать отечественное программное обеспечение для построения корпоративных геоинформационных систем любой сложности.

CoGIS – отечественная инфраструктурная платформа для создания и публикации картографических веб-приложений и геоинформационных порталов. Позволяет обеспечить геоинформационными веб-сервисами неограниченное количество пользователей с учётом отраслевой специфики, государственных нормативных актов и корпоративных стандартов.

Операционная система «Атлант» – системный программный продукт с новой технологией сборки операционной системы на стороне конечного устройства. Уникальная технология позволяет собрать свою конфигурацию операционной системы на рабочих станциях (семейства архитектур х86) и управлять ими из единого центра. ОС «Атлант» обеспечивает гарантированный транспорт программного обеспечения, что является одним из важных факторов для работы корпоративных сетей.

«Платформа CoGIS успешно применяется в разных отраслях – от градостроительства и управления городским хозяйством до предупреждения чрезвычайных ситуаций. Мы стремимся сделать её ещё доступнее для пользователей, работая по принципу low-code. Уверен, что мосты нашего сотрудничества с Applite позитивным образом скажутся на развитии современных геоинформационных технологий в России», – отметил генеральный директор компании «Дата Ист» Вячеслав Ананьев.

«Мы благодарим коллег из «Дата Ист» за сотрудничество. Это важный шаг в развитии стратегии совместимости отечественных решений. За счет успешной интеграции платформы CoGIS в экосистему операционной системы «Атлант» мы расширили список совместимых решений. Рынку действительно нужны такие цифровые платформы. Планируем продолжить совместную работу с целью поддержания доступности функциональных возможностей наших программных продуктов», – сказал директор по стратегическому развитию ГК Applite Артем Стыценко.