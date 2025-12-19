СОГАУ ЦИТ успешно реализовал пилотный проект по внедрению российской ОС «Атлант» при поддержке ГК Applite

СОГАУ ЦИТ успешно реализовал пилотный проект по внедрению операционной системы «Атлант» в информационных системах здравоохранения Смоленской области. Переход с операционной системы Windows на отечественное решение - важный шаг в стратегии СОГАУ ЦИТ по обеспечению технологической независимости и повышению эффективности управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители ГК Applite.

Ключевыми факторами, повлиявшими на выбор ОС «Атлант» в качестве платформы для дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры, стали: наличие встроенной системы централизованного управления программным обеспечением, позволяющей удаленно и гарантированно устанавливать/обновлять/удалять программное обеспечение (без технологического окна: пользователи могут работать во время обновления ПО или системного ядра), управлять состоянием и версиями программного обеспечения на удалённых АРМ; возможность быстрого возврата к предыдущим конфигурациям АРМ в случае нештатной ситуации; технология «WinSocket» — решение для полноценного запуска любых программных продуктов и драйверов созданных для работы в среде Windows; простой и удобный веб-интерфейс для управления ИТ-инфраструктурой.

В качестве интегратора для реализации пилотного проекта выступил вендор ОС «Атлант».

В рамках проекта команде вендора удалось обеспечить корректную работу 100% набора программного обеспечения, используемого в информационных системах здравоохранения Смоленской области, начиная от медицинской информационной системы, до «самописного» ПО, которое изначально функционировало только в среде Windows.

Таким образом врачи смогли продолжить работать в привычных программах. Это позволило избежать снижения производительности и сохранить качество медицинского обслуживания.

Было успешно интегрировано и настроено более 37 видов оборудования, включая устройства, драйверы которых предназначены исключительно для работы с ОС Windows, обеспечена бесперебойная работа всех необходимых сервисов.

Благодаря встроенной в ОС «Атлант» системе централизованного управления СОГАУ ЦИТ смог значительно упростить процессы администрирования удаленными АРМами и обеспечить оперативное реагирование на возникающие проблемы.

«Пилотирование для любого заказчика – проверенный метод снижения рисков и оптимизации внедрения нового ПО. Успешное развертывание ОС «Атлант» в информационных системах здравоохранения Смоленской области позволило тщательно протестировать все компоненты и подготовить инфраструктуру к плавному переходу с платформы Microsoft на отечественные решения. Важно, что заказчику не придется тратить время и ресурсы на поиск аналогов ПО и переобучение сотрудников.

«Мы гордимся тем, что смогли реализовать этот сложный проект и продемонстрировать возможности ОС «Атлант» в реальных условиях. Благодарим коллег из СОГАУ ЦИТ за оказанное доверие», комментирует генеральный директор ООО «Атлант» Терских Сергей.