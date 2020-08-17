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«Контур» перевел Красноярский референтный центр Россельхознадзора на электронный документооборот

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Красноярский референтный центр Россельхознадзора перешел на электронный документооборот. Решение для 1С интегрировала ГК «СКБ Контур» — доверенный оператор ЭДО. Обмениваться электронными документами рефцентр будет в системе «Контур.диадок».

Красноярский референтный центр Россельхознадзора отправляет закрывающие документы по лабораторным и фитосанитарным исследованиям по всей России. Его заказчики — крупные компании с филиалами во многих регионах. Например, ГК «О’КЕЙ», сеть гипермаркетов «Лента», «Торговый Дом Командор». Переход на электронный документооборот (ЭДО) позволил сократить расходы на доставку документов, усилить контроль за их подписанием и гарантировать прозрачность делопроизводства.

В учетную систему рефцентра интегрировали модуль, позволяющий обмениваться электронными документами из 1С. Решение об интеграции было принято с целью оптимизировать расход бюджетных средств.

«С модулем системы ЭДО в 1С документы обрабатываются автоматически. Это повышает эффективность сотрудников: они ведут документооборот прямо из учетной системы, не переключаясь между вкладками. Создание нового документа занимает пару секунд, данные автоматически подставляются из одной системы в другую. Такой комплекс преимуществ ЭДО позволяет сотрудникам успевать больше с меньшими трудозатратами», – сказала Светлана Франк, директор Красноярского референтного центра Россельхознадзора.

«Поскольку на момент внедрения модуля 70 % контрагентов учреждения уже работали по ЭДО через Контур, было принято решение запускать электронный документооборот именно через Диадок. С внедрением модуля для 1С сотрудникам стало доступно массовое подписание документов, а также загрузка и отправка файлов, сформированных не в 1С. Также модуль упростил согласование и дал возможность создавать на основании электронных документов в Диадоке документы в 1С», – отметила Лидия Урывская, коммерческий директор направления ЭДО в «Контуре».

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