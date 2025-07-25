Разработана интеллектуальная система для повышения эффективности маршрутов ледоколов

На факультете бизнес-информатики и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ разработан компьютерный алгоритм, позволяющий составлять эффективный маршрут ледокола в Арктике. В 2025 г. проект стал лауреатом Всероссийского инженерного конкурса. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Как рассказала автор проекта, сотрудник кафедры экономики и менеджмента в промышленности МИФИ, Алина Улимаева, новый компьютерный продукт предназначен в первую очередь для построения маршрутов так называемых дежурных ледоколов, задача которых – «обколка» судов, застрявших в арктических льдах. Такие ледоколы должны как можно скорее дойти до потерявшего подвижность судна, «обколоть» его и вернуться в зону дежурства. При составлении маршрута движения такого ледокола главным является фактор времени: дойти до цели и вернуться ледокол должен как можно скорее. Но из-за сложной ледовой обстановки в арктических водах самым коротким маршрутом далеко не всегда является прямая линия: льды и погода могут задержать движение судна. Именно поэтому, в разработанной интеллектуальной системе учитываются такие параметры, как погодные и ледовые условия, а также технические характеристики ледокола. Составной частью компьютерного продукта является база знаний, построенная на основе графовой системы управления базами данных Neo4j и позволяющая рассчитывать влияние факторов на скорость движения. Также система включает элемент машинного обучения, позволяющего ей дообучаться на основе информации о ранее выбранных людьми маршрутах.

Алина Улимаева обращает внимание, что в настоящее время информацию о ледовой обстановке в Арктике собирают с помощью дронов, космических спутников и проходящих по маршрутам ледоколов, однако никакой автоматизации при составлении самих маршрутов для ледокольного флота не существует; здесь решающую роль играет опыт и интуиция людей, в первую очередь, вторых помощников капитанов. Именно их работу призван облегчить новый алгоритм.

Концепт созданной Алиной Улимаевой интеллектуальной системы в настоящее время находится в процессе регистрации БД. Проект вызвал интерес со стороны ряда организаций, имеющих отношение к ледокольному флоту, в частности, инжиниринговой компании «Бюро Гиперборея».

В последние годы, под научным руководством к.т.н., старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента в промышленности, Бочкарева П. В., на факультете бизнес-информатики и управления комплексными системами НИЯУ МИФИ был разработан целый ряд проектов, связанных с освоением Арктики, в частности, проект унифицированной системы подачи заявок и прогнозирования северного завоза для арктических регионов России, проект использования VR-технологий для обучения сотрудников северных портов, а также концепция снабженного датчиками «умного контейнера», передающего информацию о состоянии груза как на корабль, так и грузоотправителю. Автор последнего проекта, выпускница МИФИ, Евгения Дзюба, также стала лауреатом Всероссийского инженерного конкурса.