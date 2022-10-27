МТС обеспечила онлайн-мониторинг состояния вечной мерзлоты под жилыми домами Норильска

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что обеспечила передачу данных для системы геомониторинга, контролирующей влияние вечномерзлых грунтов на состояние фундаментов зданий в Норильском промышленном районе. Данные с сейсмодатчиков, установленных в жилых домах, передаются по фиксированной сети МТС в режиме онлайн и позволяют своевременно выявлять и предотвращать риски деформации и обрушения зданий из-за таяния и подвижности вечной мерзлоты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В настоящий момент 53 многоквартирных дома в Норильске оснащены сейсмодатчиками, объединенными в систему геомониторинга и отслеживающими состояние грунтов и деформацию конструкций зданий. Датчики анализируют угол наклона, амплитуду колебаний зданий и передают информацию в диспетчерский центр в режиме онлайн по фиксированной сети МТС. С помощью полученных данных система способна своевременно выявлять дефекты, ведущие к обрушению зданий, минимизировать риск аварий и поддерживать заданный уровень экологической безопасности. В случае отклонения от заданных параметров оборудование отправляет сигнал диспетчеру, который принимает меры по предотвращению аварийной ситуации.

«Обеспечение безопасности жилого фонда Норильска – один из самых острых вопросов для заполярного города. В проекте мониторинга зданий с помощью сейсмодатчиков одним из ключевых параметров была бесперебойная и своевременная передача показаний оборудования. Благодаря тому, что 98 жилые дома Норильска подключены к фиксированной сети МТС, мы смогли организовать круглосуточный и оперативный обмен данными между датчиками в системе геомониторинга. У МТС накоплен немалый опыт работы в нестандартных условиях – так, совсем недавно мы обеспечили связью ключевые объекты Черногорского месторождения», – сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Пилотная очередь проекта мониторинга вечномерзлых грунтов была реализована фондом реновации Норильска в 2022 г. К концу 2022 г/ планируется сформировать список зданий, которые войдут в следующий этап проекта.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.