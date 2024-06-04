За сохранностью промышленных объектов в Норильске наблюдают через облака

ПАО «МТС» запустила систему облачного видеонаблюдения на крупном промышленном предприятии «Норильскникельремонт». Круглосуточный видеомониторинг позволяет удаленно наблюдать за ситуацией на производственных площадках в условиях шквалистого ветра и экстремально низких температур Крайнего Севера. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Комплекс промышленных зданий, расположенных в заполярной зоне, охватывают 40 цифровых HD-камер с панорамным обзором и функциями дистанционного управления, приближения и фокусировки. Видеомониторинг подохранных территорий в режиме 24/7 позволяет обнаружить внутри периметра посторонних людей, предметы и транспорт, а также оперативно среагировать на внештатные ситуации. Технические решения полностью адаптированы под климатические условия Крайнего Севера и работают при температуре от −60º до +55ºС, а для удаленных объектов заказчика МТС запустила LTE-канал через роутер.

Сервис облачного видеонаблюдения позволяет запустить круглосуточный мониторинг на любых объектах, в том числе максимально удаленных. Решение помогает сотрудникам отслеживать уровень снеговой нагрузки на крышах сооружений, где установлены камеры. В период с октября по май в Норильске под воздействием солнца, ветра и собственной массы снег уплотняется и начинает тяжелеть, со временем наращивая вес. Если снег и сосульки с крыш зданий не счищать, то кровля может не выдержать такой нагрузки. Ответственные за контроль состояния территорий работники в онлайн-режиме просматривают записи с камер, и, видя критичный уровень снега или серьезную наледь, могут направить бригаду для чистки кровли по необходимому адресу. Полученные видеоархивы сохраняются в облаке на 30 дней, можно отсматривать видео как в режиме потока, так и за конкретный период времени, «отматывая» записи назад.

«Все чаще компании обращаются с запросом на установку систем видеонаблюдения с учетом сложных климатических условий Крайнего Севера. В рамках этого проекта мы разместили технику на открытых площадках, где наблюдается сильный ветер, а температура зимой достигает −60 градусов. В Заполярье реализовывать подобные решения сложно не только из-за сурового климата, но и из-за огромных расстояний, удаленности населенных пунктов и предприятий. Обладая многолетней экспертизой, мы можем решить самые сложные задачи клиента — в том числе и в таких нестандартных условиях», — сказал Сергей Егошин, директор МТС в Красноярском крае.

Ранее МТС обеспечила передачу данных для системы геомониторинга, контролирующей влияние вечномерзлых грунтов на состояние фундаментов зданий в Норильском промышленном районе. Данные с сейсмодатчиков, установленных в жилых домах, передаются по фиксированной сети МТС в режиме онлайн и позволяют своевременно выявлять и предотвращать риски деформации и обрушения зданий из-за таяния и подвижности вечной мерзлоты.