Резидент «Сколково» оцифровал более 43 миллионов архивных записей по всей России

«Биорг», резидент Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», завершила два самых крупных проекта по оцифровке архивных сведений органов ЗАГС Московской области и Красноярского края. В единый государственный реестр поступило почти 11,5 млн данных. Таким образом, начиная с 2017 года, с помощью технологий «Биорг» оцифровано более 43 млн записей о гражданах России.

Согласно Федеральному закону и Постановлению Правительства РФ, все архивные документы, хранящиеся в отделениях ЗАГС с 1926 по 2015 годы, должны быть переведены в электронный вид до конца декабря 2020 года. И уже в следующем году они послужат основой федерального информационного регистра сведений о населении России. Благодаря этому государство сможет расширить перечень услуг, предоставляемых онлайн, что особенно актуально в период пандемии.

Александр Миронов, директор направления государственных программ компании «Биорг», сказал: «Этот год стал особенно показателен для “Биорг” с точки зрения цифровизации в государственном секторе, так как совпал с непростым периодом, вызванным пандемией. От нас потребовалось в более сжатые сроки оцифровать огромные массивы данных. Но мы уже умели это делать, поэтому ни территориальная отдаленность местных отделений ЗАГС (до которых можно было добраться лишь на пароме), ни климатические особенности (некоторые отделения находились на территории вечной мерзлоты) или языковая специфика (записи прошлого века с японскими иероглифами и на других языках) не вызывали особых сложностей. Более того, наша краудсорсинговая платформа, c помощью которой мы верифицируем нерасшифрованные нейросетями поля, приобрела в 2020 году особое социальное значение и признание. Ведь все желающие, в том числе и жители тех регионов, для которых “Биорг” выполнял проекты, могли пройти обучение и присоединиться к операторскому пулу нашей платформы, получив возможность дополнительного заработка, не выходя из дома. Не менее важным является и тот факт, что технологии искусственного интеллекта «Биорг» дают вполне ощутимую экономию на персонале и его содержании – по нашим оценкам, в ходе реализации проектов по оцифровке актовых записей в общей сложности удалось сэкономить не менее 50 млн рублей федерального бюджета».

Компания «Биорг» занималась оцифровкой данных региональных органов ЗАГС с 2017 года. За это время были переведены в электронный вид основные сведения о населении Саратовской, Ивановской, Воронежской и Тамбовской областей, а также Севастополя, Сахалина и Владивостока. Завершающими стали самые крупные проекты – для Московской области и Красноярского края. Многие из этих работ были завершены досрочно благодаря интеллектуальной платформе Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта и краудсорсинга.

Beorg Smart Vision – гибкое и универсальное решение, которое масштабируется под любые задачи и объем данных. При этом для запуска проекта заказчику не требуется закупать дорогостоящее оборудование и лицензии, а также привлекать дополнительных специалистов — скан-образы документов проходят обработку, верификацию и классифицируются в защищенном облаке на стороне «Биорг». Все это позволило существенно ускорить сроки реализации проектов с органами ЗАГС и сэкономить почти 30% от запланированного бюджета на их реализацию. Даже «сложные» массивы данных (рукописный текст, смазанные печати, ветхие и нечеткие записи с персональными данными), в отличие от «коробочных» OCR-продуктов, Beorg Smart Vision умеет распознавать и переводить в электронный вид автоматически. Это минимизирует влияние «человеческого» фактора на качество оцифровки, а ее точность достигает 99,9%, что является абсолютным максимумом для рынка.

Дмитрий Стариков, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», отметил: «Компания “Биорг” все активнее занимается цифровизацией государственного сектора. Отработанные технологии и методики решения задач, высочайшее качество работы – делают сотрудничество с компанией эффективным. Важно отметить, что “Биорг” решает и социальную задачу, обеспечивая операторов из разных регионов рабочими местами на дому, с официальной зарплатой, обучением и свободным графиком, что особо важно в этом непростом году».

По итогам реализации федеральной программы по оцифровке актовых книг для единого государственного реестра ЗАГС компания «Биорг» стала самым крупным подрядчиком, а краудсорсинговая платформа Beorg Smart Vision признана «Лучшим социальным сервисом». В условиях пандемии к ней смогли присоединиться (после обязательного онлайн-обучения и тестирования) более 10 тыс. новых специалистов.