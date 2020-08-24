Ростех проведет цифровую трансформацию гидрометеорологической службы в России

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и госкорпорация Ростех планируют совместно создать комплексную информационную систему мониторинга состояния окружающей среды на территории Российской Федерации. Соответствующее соглашение подписали заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков.

Сотрудничество между ведомством и госкорпорацией будет направлено на развитие цифровых сервисов, платформ и систем Росгидромета, а также их интеграции с другими федеральными, региональными и частными информационными системами. Результатом этой работы должно стать формирование единой цифровой экосистемы в сферах, относящихся к компетенции госструктуры. Одним из приоритетных направлений сотрудничества станет развитие клиентоориентированных частных цифровых платформ и сервисов.

«Гидрометеорология сегодня – высокотехнологичная отрасль науки. Уверен, что сотрудничество с Ростехом поможет наладить производство надежных и функциональных гидрометеорологических приборов и цифровых решений с использованием отечественных технологий. Это станет важным шагом в развитии импортозамещения», − сказал руководитель Росгидромета Игорь Шумаков на церемонии подписания. По его словам, работа в рамках соглашения позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина о создании и развитии комплексной системы мониторинга окружающей среды в части полномочий Росгидромета.

Росгидромет и Ростех также планируют совместно привлекать дополнительные государственные и частные средства для софинансирования разработок и внедрения новых видов оборудования, средств измерений, сбора, обработки, хранения, передачи гидрометеорологических данных, информации о состоянии и загрязнении окружающей среды.

«В Ростехе накоплен обширный опыт сотрудничества с госструктурами в области внедрения современных цифровых решений. Применение отечественных технологий и научных разработок Госкорпорации позволит решить задачи цифровой трансформации гидрометеорологической службы. Это будет в конечном итоге способствовать повышению эффективности мероприятий в рамках национальных проектов», – отметил заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Как сообщалось ранее, КРЭТ (входит в Ростех) начало поставлять Росгидромету оборудование нового поколения для радиозондирования атмосферы. Система «Полюс-С» не имеет российских аналогов и позволяет в два раза повысить точность прогнозирования погоды. Разработка предназначена не только для получения метеорологической информации (температура, влажность, давление, направление и скорость ветра), но и для измерения специальных параметров: радиации, уровня промышленных выбросов газа, аэрозолей. Росгидромет в рамках договора между производителем оборудования и ФГБУ «Гидрометсервис» уже начал оснащать новейшими системами свои метеостанции.