На цифровизацию метеорологии власти потратили 250 миллионов

Власти потратили 250 млн руб. на первый этап создания Единой цифровой платформы Росгидромета. Платформа должна будет предоставлять сервисы населению и бизнесу на Портале Госуслуг в области метеорологии, частью ее станет шина данных «Дата-хаб».

Затраты на создание цифровой платформы Росгидромета

Федеральный бюджет потратил в 2022-2023 гг.на создание государственной информационной системы «Единая цифровая платформа Росгидромета» (ГИС ЕЦП РГМ) в целях обеспечения оказания электронных услуг в сфере гидрометеорологии и смежных с ней отраслях на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Портал госуслуг). Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Проект реализует Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). ГИС ЕЦП РГМ должна представлять из себя клиентоцентричную экосистему информационных систем и цифровых сервисов, обеспечивающих эффективное информационное взаимодействие должностных лиц Росгидромета, с одной стороны, и всех категорий потребителей (государство, бизнес, граждане) информации и информационной продукции Росгидромета.

Из чего будет состоять цифровая платформа Росгидромета

В рамках создания ГИС ЕЦП РГМ должны быть проведены: модернизация государственной наблюдательной сети Росгидромета (ГНС), развитие интегрированной информационной телекоммуникационной системы (ИИТС), развитие информационной вычислительной системы (ИВС); разработка подсистемы обеспечения информационной безопасности для ГИС ЕЦП РГМ, ИИТС/ИВС и ГНМ.

Freepik На первый этап создания Единой цифровой платформы Росгидромета федеральный бюджет потратил 250 млн рублей

Также должны быть: разработан прототип ГИС ЕЦП РГМ «Дата-хаб» с программой и методикой испытаний и проведен эксперимент по централизации данных с использованием созданного прототипа; разработаны предложения по совершенствованию организационной структуры Росгидромета в рамках технологических процессов; обеспечена возможность взаимодействия Росгидромета с подсистемой сбора данных «Типовое облачное решение контрольной (надзорной) деятельности» (ПСД ТОР КНД) и Системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) путем создания прототипа интегрированной шины подсистемы ГИС ЕЦП РГМ «Дата-хаб».

Кто выиграл контракт на проектирование цифровой платформы Росгидромета

Как пояснил CNews советник руководителя Росгидромета Андрей Воеводин, в 2022 г. Правительственная комиссия по цифровому развитию одобрила проект создания Государственной информационной системы Единой цифровой платформы Росгидромета.

В результате заключенного контракта был разработан комплект документации системного проекта на ГИС ЕЦП РГМ, предусмотренный техническим заданием и содержащий, в том числе, концепцию и финансово-экономическое обоснование создания ГИС ЕЦП РГМ, а также проект технического задания на создание первой очереди ГИС ЕЦ РГМ, включая частное техническое задание на обеспечение информационной безопасности.

Контракт на выполнение работ по предпроектному обследованию и системному проектированию Единой цифровой платформы Росгидромета на сумму 250 млн руб. был заключен в 2022 г.

Работы по следующей стадии создания информационных систем (техническое и рабочее проектирование) были поддержаны Минцифры и возможны к реализации в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровизация государственного управления» при условии выделения дополнительного финансирования, добавил Андрей Воеводин.