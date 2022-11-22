МТС запускает аналитику для облачного видеонаблюдения

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, расширяет возможности сервиса облачного видеонаблюдения с помощью искусственного интеллекта. Видеоаналитика позволит распознавать лица, автомобили, реагировать на чрезвычайные ситуации и решать бизнес-задачи в области клиентского сервиса и безопасности.

Сейчас клиентам доступны следующие аналитические модули:

«Вторжение в зону» – клиент получает возможность начертить зону в кадре изображения с камеры, и система будет реагировать при заходе в зону объектов.

– клиент получает возможность начертить зону в кадре изображения с камеры, и система будет реагировать при заходе в зону объектов. «Пересечение линии» – позволяет начертить линию в кадре изображения с камеры, и отслеживать и оперативно реагировать на появление подозрительных объектов при пересечении линии.

– позволяет начертить линию в кадре изображения с камеры, и отслеживать и оперативно реагировать на появление подозрительных объектов при пересечении линии. «Подсчет посетителей» – дает возможность определить пиковые часы в торговых точках, ресторанах быстрого питания и на других объектах, найти наиболее подходящее время для проведения маркетинговых компаний, правильно рассчитать нагрузку на персонал.

– дает возможность определить пиковые часы в торговых точках, ресторанах быстрого питания и на других объектах, найти наиболее подходящее время для проведения маркетинговых компаний, правильно рассчитать нагрузку на персонал. «Определение типа объектов» – данная аналитика позволяет реагировать на появление в кадре человека или автомобиля.

– данная аналитика позволяет реагировать на появление в кадре человека или автомобиля. «Распознавание фото» – функционал аналитики, позволяющий пользователю произвести сличение изображения в кадре камеры с изображением, которым обладает пользователь. Функционал позволяет проверить находится ли фото в формируемом пользователем белом или черном списке, а также выполнить поиск по фото в видеоархиве.

«Современное и универсальное решение МТС позволяет гибко настраивать систему видеоаналитики в зависимости от потребностей конкретного бизнеса, так как имеет модульную архитектуру и может легко масштабироваться под задачи клиента», – прокомментировал Олег Алдошин, вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС.

Сервис призван не только обеспечивать безопасность на строительных, инфраструктурных объектах, в городских общественных зонах. Решение может быть эффективно задействовано в сфере ЖКХ, ритейле, ресторанах быстрого питания, стритфуде, складских помещениях и в других сегментах – для изучения поведения клиентов, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов, реализации маркетинговых и управленческих задач.

Уведомление об интересующем событии система оперативно передает пользователю на электронную почту, позволяя гибко настроить время получения уведомлений и срок хранения записей. При необходимости можно выгрузить запись события в формате MPEG. Пользовательский интерфейс сервиса удобен, интуитивно понятен.

Услуга реализована на базе сервисной модели и не требует от клиента расходов на приобретение и монтаж дополнительного оборудования. Чтобы подключиться к видеоаналитике, клиенту достаточно иметь доступ в интернет от любого оператора, персональный компьютер или мобильное устройство и IP-камеру.

Для реализации данного решения МТС использует IP-камеры с высоким разрешением от ведущих производителей: Hikvision, HiWatch, Dahua. Платформа анализирует и сохраняет полученный видеопоток автоматически и непрерывно, вне зависимости от того, приобретена ли камера у МТС или клиент использует собственную камеру. Также доступна аналитика на камерах клиентов при соответствии техническим требованиям. ■ Токен: Pb3XmBtzsyQToF2DmCEkDxqPiXxs8XtqPuu3MTtРекламодатель: ПАО "Мобильные ТелеСистемы"ИНН/ОГРН: 7740000076/1027700149124Сайт: https://mts.ru