Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Нижегородская область внедрит решения экомониторинга МТС

МТС сообщает о победе в аукционе на цифровой контроль качества окружающей среды Нижегородской области. Экомониторинг МТС на базе интернета вещей позволит мгновенно выявлять аномалии, определять момент выброса и концентрацию загрязняющего вещества в конкретной точке региона, а также даст возможность прогнозировать рассеивание с помощью алгоритмов ИИ.

До конца 2024 г. в Нижегородской области в рамках формирования территориальной системы экологического мониторинга появится 80 малогабаритных станций контроля качества атмосферного воздуха. Пилотный проект стартовал в 2022 г. с установки МТС первых 5 постов для непрерывного мониторинга наличия загрязняющих веществ в областном центре вблизи промышленных предприятий и крупных автомагистралей. МТС обеспечивает решение, в которое входит оборудование и ПО, облачная IoT-платформа и защищенные каналы связи, а также монтаж и обслуживание системы.

Михаил Кечинов, REES46: Персонализация изменила правила игры для всех сфер бизнеса
Бизнес

ИТ-платформа в режиме реального времени собирает данные о состоянии окружающей среды из различных источников экологически значимых сведений, а также малогабаритного измерительного оборудования, размещаемого на базовых станциях оператора. Система оперативно отслеживает фактические изменения качества воздуха и метеорологических условий. Среди основных измеряемых параметров — концентрация, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, а также метеорологические свойства среды: температура, влажность, атмосферное давление.

«Нижегородская область станет одним из первых российских регионов, который внедрит решения экомониторинга. МТС обеспечит непрерывный контроль параметров воздуха для принятия оперативных мер по выявлению источников загрязнения. Помимо этого, в регионе в 2024 г. будет реализован первый этап мониторинга водных объектов при помощи специальных измерительных буев. Проекты позволят значительно улучшить экологическую обстановку в регионе и обеспечить население области качественными ресурсами», — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

Атакованы компьютеры производителя немецких ракет Iris-T

Александр Семеняченко, «Арбайт»: Важно наладить собственное производство микроэлектроники

Хакеры украли 4,5 тыс. подарочных сертификатов «Детского мира»

10 простых шагов: как бизнесу перейти с Windows на Linux, включая почту, ВКС и офисные программы

Из-за увеличения числа киберинцидентов спрос на киберучения в России вырос на четверть

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: