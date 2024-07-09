МТС создаст облачную IoT-платформу учёта электроэнергии

МТС выиграла конкурс на создание интеллектуальной системы учёта электроэнергии для «Новосибирскэнергосбыта» по сервисной модели на базе облачной инфраструктуры МТС. В течение трёх лет МТС установит и обеспечит эксплуатацию 86,4 тыс. интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах Новосибирской области, выступив оператором передачи данных для ресурсоснабжающей организации.

«Новосибирскэнергосбыт» внедряет интеллектуальную систему учета (ИСУ) в облаке МТС, которая автоматизирует учёт электроэнергии для своих абонентов. В рамках проекта, стоимость которого составит около 1,5 млрд руб., МТС осуществит проект по цифровизации энергетики региона – поставку, монтаж и обслуживание новых умных приборов учёта взамен неисправных, с истекающим сроком межповерочного интервала, а также во вновь построенных многоквартирных домах Новосибирска и области. В рамках проекта планируется использовать умные устройства российского производства.

IoT-системы для «Новосибирскэнергосбыта» займутся инженеры МТС. После установки каждый счетчик интегрируют в IoT-платформу учета и дистанционного управления энергоресурсами. Решение показывает состояние электросчётчиков в режиме реального времени, позволяет задавать параметры их опроса, получать и передавать данные с них в биллинговую систему «Новосибирскэнергосбыта». МТС гарантирует эксплуатацию системы в течение 10 лет после установки программно-аппаратного комплекса.

Для связи каждого IoT-устройства разработчики используют энергоэффективную связь для интернета вещей стандарта NB-IoT. МТС обладает масштабируемой сетью NB-IoT, которая развернута в более чем 80 регионах. Сеть обладает улучшенной проникающей способностью, что обеспечивает устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах и цокольных этажах зданий. Кроме того, объем трафика передаваемых данных существенно ниже, чем у аналогичных решений на рынке, что позволяет снизить затраты на эксплуатацию системы учета, отмечают в МТС.

«Мы заключили с «Новосибирскэнергосбыт» долгосрочный контакт, который обеспечит регион уникальной IoT-платформой как по масштабу, срокам и наполнению. Впервые на рынке МТС берет на себя создание полной законченной автоматизированной системы, включающей программное обеспечение, приборы учета, сеть передачи данных и ЦОДы, а также сервисные работы по монтажу и эксплуатации. Клиент получает готовый продукт – данные. Благодаря сервисной модели клиент сможет преобразовать часть капитальных расходов в операционные, что повысит гибкость финансового планирования и обеспечит постепенный и бесшовный переход на новейшие системы энергоучёта. Интеллектуальный учет сделает максимально прозрачным процесс начисления коммунальных платежей, также сможет обеспечить онлайн-контроль работоспособности устройств и сократит издержки на снятие показаний», – отметил вице-президент по развитию нового и корпоративного бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Интеллектуальный учет избавит жильцов многоквартирных домов от необходимости передавать показания электросчётчиков, поможет снизить расходы на общедомовые нужды и пресечь возможные незаконные подключения – сказал заместитель генерального директора – технический директор «Новосибирскэнергосбыта» Александр Михайлишин.