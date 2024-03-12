«Транснефть-Логистика» цифровизовала свой транспортный документооборот с помощью сервиса DropCat

Компания «Транснефть-Логистика» являющаяся комплексным оператором 3–4 PL логистики , цифровизовала транспортный документооборот, используя возможности логистического сервиса DropCat. Об этом CNews сообщили представители компании Ediweb.

Совместный проект «Транснефть-Логистики» и DropCat начался в 2020 г., когда Минтранс России запустил эксперимент по тестированию электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) в грузовых автоперевозках.

В 2022 г. «Транснефть-Логистика» перешла в активную стадию работы с DropCat. Компания стала использовать сервис для цифровизации транспортных документов по нескольким направлениям.

В электронном виде «Транснефть-Логистика» обменивалась со своими контрагентами экспедиторскими документами, договорами, заданиями на отгрузку со складов ответственного хранения.

В августе 2022 г. «Транснефть-Логистика» оформила первую продуктивную электронную транспортную накладную через DropCat. В 2023 г началось плановое масштабирование работы в электронными перевозочными документами. Перевозчики и экспедиторы, взаимодействующие с «Транснефть-Логистикой», регистрировались в DropCat, после чего получали возможность работать с ЭТрН и другими транспортными документами.

На новый формат были переведены порядка 20 грузоперевозчиков. Объём переданных документов в первые месяцы составил около 10 тыс. единиц. И сотрудники «Транснефть-Логистики», и экспедиторы работают в веб-интерфейсе логистического сервиса DropCat. Для водителей выпущено специальное мобильное приложение.

Новый формат работы показал эффективность цифровизации транспортных накладных и сопутствующих перевозке документов. Кроме ЭТрН, более 90% экспедиторских документов теперь формируются в электронном виде.

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Разработчиком сервиса DropCat является российская аккредитованная ИТ-компания Ediweb, официальный оператор ИС ЭПД при Минтрансе, системный интегратор и провайдер электронного документооборота. Сервис включен в реестр российского ПО.