Разработчиком сервиса DropCat является компания Ediweb – доверенный оператор электронного документооборота ФНС России и аккредитованный оператор ИС ЭПД при Минтрансе. Компания является системным интегратором и разрабатывает российские корпоративные сервисы. В частности, DropCat позволяет полноценно работать с электронными перевозочными документами, управлять процессами в грузоперевозках, проводить торги, управлять маршрутизацией.

19.12.2025 СТД «Петрович» переходит на обмен электронными транспортными накладными 1
15.04.2024 МТС предложила бизнесу решение для удаленного медосмотра водителей 1
12.03.2024 «Транснефть-Логистика» цифровизовала свой транспортный документооборот с помощью сервиса DropCat 1
04.10.2023 «Эконива» подключилась к DropCat для работы с электронными перевозочными документами 1
28.03.2023 Сервис DropCat получил обновление для пилотирования электронных путевых листов 1
18.11.2022 Ediweb представила мобильное приложение DropCat для работы с электронной накладной 1
07.10.2020 В России прошла первая межрегиональная перевозка с использованием электронной транспортной накладной 1

