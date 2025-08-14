«Skai Платформа» с видеоаналитикой водителей включена в реестр отечественного ПО

Два продукта ИТ-компании Skai — «Skai Платформа» и модуль «Skai.Видеоаналитика» — внесены в единый реестр российского ПО Минцифры. Подтверждённый статус позволяет использовать решения Skai в проектах импортозамещения в транспорте, логистике и промышленности.

«Skai Платформа» и модуль «Skai.Видеоаналитика» ИТ-компании Skai включены в единый реестр российского ПО. Платформа предназначена для мониторинга транспорта, спецтехники и персонала, а также для автоматизации процессов диспетчеризации, повышения безопасности движения и снижения эксплуатационных издержек. Решение поддерживает сбор данных с различных ГЛОНАСС-трекеров и датчиков. Расширение функциональности системы за счёт интеграции интеллектуальных видеорегистраторов и специального модуля позволяет фиксировать и предупреждать инциденты, транслировать видео в онлайн-режиме, вести аудиосвязь с водителем и контролировать стиль вождения, снижая риски ДТП и повышая дисциплину на дороге.

«Skai Платформа» внесена в Единый реестр российского ПО на основании поручения Минцифры РФ, реестровая запись №29111 от 31 июля 2025 г. Программное обеспечение относится к классу 02.08 «Средства мониторинга и управления».

Задачи «Skai Платформа» — автоматизация контроля за использованием автопарка и производственной техники, предотвращение нецелевых расходов, повышение безопасности и прозрачности операций. Решение подходит для предприятий различных отраслей, включая логистику, строительство, промышленность и FMCG.

Система позволяет собирать данные о местоположении транспортных средств, маршрутах движения, состоянии водителей и формировать аналитические отчёты. Модуль «Skai.Видеоаналитика» распознаёт с помощью технологий ИИ нарушения за рулём и оперативно уведомляет о критических событиях. Это помогает снизить аварийность, минимизировать ущерб от инцидентов и выстроить эффективную систему контроля.

«Включение “Skai Платформы” и модуля “Skai.Видеоаналитика” в реестр Минцифры — это подтверждение того, что наше ПО полностью импортонезависимое, поддерживает отечественные ОС и готово к использованию в крупных корпоративных структурах, — отметил Юрий Висневский, основатель и директор по продукту компании Skai. — Важно отметить, что наше ПО не только включено в реестр Минцифры, но и единственное на рынке аттестовано по третьему классу защиты персональных данных, что является обязательным для работы с видеозаписями и другими персональными данными водителей».