42% предпринимателей не могут перейти к цифровой трансформации из-за проблем с Big Data

В топ-3 ключевых сложностей, с которыми сегодня сталкивается малый и средний бизнес на пути к цифровизации, вошли недостаток финансирования (57%), проблема синхронизации разных сервисов (44%), а также низкое качество, неоднородность и/или недостаток данных (42%). Это выяснилось в рамках совместного исследования маркетингового агентства «Dинамика», Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) и коммуникационного агентства FAVES Communications. Участие в исследовании приняли руководители предприятий, коммерческих отделов и маркетинговых служб 150 предприятий малого и среднего бизнеса России. Опрос проводился в марте 2024 г. Об этом CNews сообщили представители FAVES Communications.

Согласно первой части исследования, к 2027 г. 61% предприятий планируют увеличивать долю инвестиций в маркетинг - бизнес пересмотрел его роль в силу стремительной трансформации рынка. Но не все оказались к этому готовы.

«Сегодня цифровизация маркетинга и коммуникаций (22%) входит в приоритетные направления цифровизации производственных предприятий почти наравне с автоматизацией бизнес-процессов (24%). Вывести маркетинг предприятий на новый уровень могут диджитал-технологии в сочетании с классическими стратегическими подходами. Однако есть условие: цифровая трансформация тесно связана с большими данными и их качеством. Поэтому во второй части нашего исследования мы решили более глубоко изучить именно этот вопрос и выяснить, какие сложности в работе с Big Data сегодня видит сам бизнес», - сказала Юлия Царева, основатель коммуникационного агентства FAVES Communications.

По данным опроса, помимо финансирования, интеграции разного программного обеспечения и проблем с данными, цифровизация бизнес-процессов в российских компаниях тормозится из-за отсутствия необходимых специалистов (38%) и подходящих решений (28%), а также из-за сопротивления со стороны сотрудников (26%), которые попросту не готовы и не хотят отказываться от привычных инструментов работы. Только 18% признают, что проблем нет, так как задача цифровизации для их компании не является приоритетной.

Проблемы цифровизации бизнес-процессов

«Нехватка финансирования - классическая проблема, которая встает на пути любой трансформации, и бизнес так или иначе находит варианты ее преодоления. Гораздо более серьезным стопором могут стать две следующие сложности. Так, проблема синхронизации и интеграции различных сервисов мешает компаниям создать единую эффективную инфраструктуру, а низкое качество, неоднородность и недостаток данных для анализа ведут к ошибочным выводам и прогнозам, что может прямо сказаться на бизнес-результатах компании. Не случайно сразу 42% опрошенных отметили, что качество работы с данными влияет на цифровизацию бизнес-процессов в целом. Еще 22% затруднились ответить на этот вопрос, а 36% пока не замечают существенной зависимости», - отметила Ольга Шестель, основатель маркетингового агентства «Dинамика».

Технологии больших данных сегодня в той или иной степени используют 41% предприятий малого и среднего бизнеса, еще 22% планируют внедрить их в ближайшем будущем, остальные 37% пока не ставят перед собой такую задачу.

Чаще всего компании применяют и/или планируют применять Big Data для более глубокого понимания потребностей клиента (32%) и для прогнозирования спроса на продукцию/услуги (30%). Кроме того, большие данные позволяют бизнесу работать над эффективностью найма персонала (28%) и производственных процессов (26%), оценивать финансовые и иные риски (23%), а также оптимизировать логистику (20%).

Как используется Big Data

Главным препятствием для эффективного использования Big Data, по мнению 57% опрошенных, является то, что сбор данных в компании не автоматизирован. Кроме того, 49% посетовали на низкое качество исходных данных, 43% - на некомпетентность сотрудников. 38% предпринимателей отмечают, что мешает слабая и/или устаревшая техническая база, а 33% назвали в качестве преграды риск нарушить федеральный закон о защите персональных данных.

«Большой объем информации по-прежнему ведется в таблицах excel и текстовых документах, причем зачастую данные отличаются неоднородностью и хаотичностью - а это делает анализ либо невозможным, либо слишком долгим. Кроме того, иногда даже при наличии автоматизированной системы для сбора и хранения информации о тех или иных бизнес-процессах компания не может получить адекватные данные из-за некомпетентности сотрудников и даже по причине прямого саботажа. Нередки случаи, когда работники попросту отказываются использовать современные сервисы, предпочитая более привычные способы. Построить эффективную маркетинговую стратегию с опорой на такие данные невозможно. Чтобы изменить ситуацию, необходимо повышать цифровую грамотность коллектива, доносить до сотрудников важность работы с данными на конкретных примерах, а также подключать различные методы мотивации, в том числе - финансовой. При этом не лишним будет и аудит ресурсов - возможно, предложенный инструмент действительно оказался неподходящим», - сказала Ольга Шестель.

Диджитал-трансформация рано или поздно затронет абсолютно весь бизнес. Однако пока в большинстве компаний наблюдается цифровой хаос: разнородные данные, несовместимые сервисы и низкая заинтересованность сотрудников в автоматизации процессов замедляют переход к цифровой экономике.