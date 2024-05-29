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Сделано на «Микроне»: три транзистора Trench MOSFET для силовой электроники сертифицированы МТПП

Линейка изделий для систем управления Trench MOSFET «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», успешно прошла сертификацию СТ-1. Экспертиза Московской торгово-промышленной палаты подтверждает полную локализацию производства ЭКБ внутри страны и является необходимым условием включения в реестр российской промышленной продукции.

«По технологии Trench MOSFET в серийном производстве «Микрона» освоено уже 10 изделий силовой электроники, и первые три сертифицированы МТПП. Силовая электроника пользуется растущим спросом, мы планируем развивать данное направление», – сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона».

Линейка Trench MOSFET транзисторов 4N20, 3N20, MIK8205, которая успешно прошла сертификацию МТПП, предназначена для использования в автомобильной электронике в схемах управления антиблокировочными системами и подушками безопасности, в схемах защиты литий-ионных батарей, построении высокоэффективных силовых коммутаторов, понижающих стабилизаторов с синхронным выпрямлением и прочих силовых цепей.

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Импортонезависимость

Сертификация по форме СТ-1 - один из важных этапов включения в реестр отечественных производителей Минпромторга РФ и поддержки российских производителей. «Микрон» производит более 800 типонаминалов изделий, в том числе включенных в реестр российской промышленной продукции, которые позволяют заменить импортные аналоги.

Микроэлектроника – одна из критических сквозных технологий, необходимых для обеспечения технологического суверенитета. «Микрон» – основная отраслевая производственная площадка, единственное серийное производство микроэлектронной продукции 180-90 нм.

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