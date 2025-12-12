Правительство Москвы - ДИиПП Москва - ГАУИ ГБУ - Городское агентство управления инвестициями

Разделы

СОБЫТИЯ


12.12.2025 Анатолий Гарбузов: В 2025 году число офсетных контрактов в Москве выросло более чем на 20% 1
08.07.2025 Москва и ПАО «Элемент» договорились о сотрудничестве в сфере развития микроэлектронной промышленности 2
31.07.2023 На инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив 1
17.06.2022 Инвестиционная карта города поможет выбрать локацию для ведения бизнеса 1
04.05.2022 Онлайн-сервисами инвестиционного портала Москвы воспользовались более полумиллиона раз 1
20.11.2020 Philips поставит экспертные ультразвуковые системы в клиники Москвы и ЯНАО 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 1
24.10.2018 Австрийский бизнес заинтересовался локализацией производств в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
10.06.2015 На осмотр выставленных на торги в Москве объектов городского имущества теперь можно записаться через интернет 1
25.07.2014 Topcase займется развитием инвестиционного портала Москвы 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2076 1
Ростех - Автоматика Концерн 1745 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 157 1
КМЗ - Карачаровский механический завод 10 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2733 7
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 433 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 683 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 53 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3367 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6276 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4794 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12856 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 303 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 256 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 239 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 39 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73339 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57468 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1828 1
Оповещение и уведомление - Notification 5389 1
Мобильная связь - Короткий номер 396 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1990 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18212 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13355 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1461 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 626 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2857 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 776 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34059 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 341 1
УУС - Универсальные услуги связи 325 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2470 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31789 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8939 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 1
Оцифровка - Digitization 4939 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1019 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26118 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 247 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14912 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6029 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1095 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1153 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5837 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3442 1
Philips EPIQ - ультразвуковая система 4 1
Philips CX - УЗИ-аппарат - ультразвуковая система 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Овчинский Владислав 229 3
Барашев Артем 3 3
Лысенко Эдуард 312 2
Ефимов Владимир 144 2
Пелих Александр 2 1
Рыбальченко Ирина 1 1
Кострома Леонид 1 1
Гарбузов Анатолий 124 1
Балук Андрей 1 1
Орловский Виктор 398 1
Попкова Наталья 2 1
Собянин Сергей 475 1
Прохоров Александр 102 1
Урнышев Роман 34 1
Кузнецов Максим 22 1
Иванцов Илья 15 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45745 9
Россия - РФ - Российская федерация 157020 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18591 2
Земля - планета Солнечной системы 10660 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2658 1
Россия - ЦФО - Орловская область 354 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Россия - СЗФО - Псковская область 671 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - ПФО - Пензенская область 622 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 826 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Колпино - Колпинский район 91 1
Европа 24642 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14492 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 938 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55092 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 4
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1338 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51329 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26031 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6673 1
Аренда 2584 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 49 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 463 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6788 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4413 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5312 1
КЖЦ - Контракт жизненного цикла 9 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
