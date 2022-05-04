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Онлайн-сервисами инвестиционного портала Москвы воспользовались более полумиллиона раз

На Инвестиционном портале Москвы предприниматели могут воспользоваться разными мерами поддержки, в том числе отправить на рассмотрение инвестиционные проекты или подать заявки на присвоение особых статусов, обеспечивающих льготы. На данный момент представители бизнеса воспользовались онлайн-сервисами сайта более полумиллиона раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С момента запуска предприниматели воспользовались онлайн-сервисами Инвестпортала более 500 тыс. раз. Популярность этих инструментов ежегодно растет: в 2020 г. ими воспользовались 95 тыс. раз, в 2021 г. – 155 тыс., а с начала этого года – уже 50 тыс. раз. Количество уникальных пользователей Портала на данный момент составляет около 9000 в день», – сказал Владимир Ефимов.

Благодаря недавнему обновлению личного кабинета Инвестпортала пользоваться его сервисами стало еще удобнее, отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы.

«Востребованность сервисов Инвестпортала говорит о доверии к ресурсу, его удобстве для предпринимателей. За восемь лет работы Портал стал единым окном взаимодействия с городом для более чем 68 тыс. пользователей. Он сопровождает предпринимателя на всех этапах ведения бизнеса, начиная с подбора площадки для реализации проекта и заканчивая получением мер поддержки. Обновление личного кабинета позволило сделать Портал более персонализированным: теперь он представляет собой дашборд, который можно настроить под потребности пользователя», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Самой популярной услугой Инвестпортала является электронная запись на осмотр объекта торгов. Сервис позволяет отправить онлайн-заявку и прийти на просмотр городской недвижимости в удобное время. С момента запуска этого инструмента предприниматели воспользовались им более 200 тыс. раз, за 2021 г. – 57,3 тыс. раз, а за 2022 г. – уже 20,4 тыс. раз. Более 400 объектов можно осмотреть в виртуальном режиме: такие лоты отмечены специальной пиктограммой.

Популярностью пользуется и линия прямых обращений – официальный канал связи инвесторов с правительством Москвы. Всего этим сервисом воспользовались 14,3 тыс. раз, причем 3900 обращений от предпринимателей поступило в 2021 г., 805 – в 2022 г. Как правило, бизнес предлагает рассмотреть свои инвестпроекты, спрашивает об особенностях проведения торгов и условиях получения субсидий от города.

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Безопасность

Еще один востребованный онлайн-сервис, связанный с городским имуществом, – подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией. Этот инструмент позволяет инвесторам узнать об объектах торгов. Подать заявку можно онлайн в карточке лота в период заявочной кампании. Всего с момента запуска сервисом воспользовались 8300 раз, в 2021 г. предприниматели отправили 2200 таких заявок, в 2022 г. – 690.

«Мы постоянно совершенствуем Инвестпортал, разрабатываем и внедряем новые полезные сервисы. Сейчас на сайте investmoscow.ru можно узнать обо всех действующих мерах поддержки предпринимателей. Например, чтобы поддержать бизнес в условиях санкций, город запустил программу льготного кредитования для столичных промышленников. Средства, полученные по ставке ниже рыночной, компании могут направить на пополнение оборотных средств, выплату зарплат и реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, предприятия, реализующие масштабные инвестиционные проекты, вправе арендовать землю в Москве за один рубль в год. Поддержку можно будет получить как при создании новых, так и при расширении существующих производств», – сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Инвестиционный портал Москвы функционирует уже восемь лет, за это время его посетили более 16 миллионов раз. Сейчас на ресурсе 30 онлайн-сервисов. Среди них традиционно востребованы те, что позволяют получать различные преференции – налоговые льготы, субсидии. Кроме того, на Инвестпортале можно отправить концессионный проект на предварительную проработку, подать заявку на аренду помещений в столичных технопарках, получить статус резидента особой экономической зоны «Технополис “Москва”», проверить информацию по торговому сбору», – отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

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