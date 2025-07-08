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Москва и ПАО «Элемент» договорились о сотрудничестве в сфере развития микроэлектронной промышленности

Городское агентство управления инвестициями и группа компаний «Элемент» заключили соглашение о содействии в сфере развития отечественной микроэлектронной промышленности и реализации мероприятий по развитию импортозамещения в отрасли. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Микроэлектронная промышленность играет ведущую роль в укреплении технологического суверенитета страны. В Москве работают более 60 компаний, которые изготавливают микросхемы, оптику, RFID-продукцию, смарт-карты и другие изделия. Город поддерживает развитие отрасли: обеспечивает предприятия современной промышленной инфраструктурой, предоставляет статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», льготные инвестиционные кредиты и гарантирует сбыт. На площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» с 2022 г. работает межотраслевой кластер фотоники и микроэлектроники», – сказал Анатолий Гарбузов.

Подписи под документом поставили директор Городского агентства управления инвестициями Андрей Балук и президент ГК «Элемент» Илья Иванцов.

«Партнерство с одним из лидеров отрасли позволит создать благоприятные условия для привлечения дополнительных инвестиций в сектор микроэлектронной промышленности Москвы, в том числе с помощью механизма офсетных контрактов. На текущий момент использование российской микроэлектроники предусмотрено офсетными и специальными контрактами на поставку лифтового оборудования, а также заключен офсетный контракт на поставку модулей защищенного доступа SAM (Secure Access Module) для устройств оплаты проезда в городском транспорте» – отметил Андрей Балук.

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Соглашение предполагает сотрудничество при продвижении инициатив по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата, преодолению барьеров при реализации инвестиционных проектов в сфере микроэлектроники, а также совместную разработку образовательных программ.

«В партнерстве с правительством Москвы мы реализуем несколько значимых проектов, которые позволят обеспечить потребности промышленных предприятий города в отечественной микроэлектронной продукции и устройствах на ее основе. В их числе – производство комплектующих для Карачаровского механического завода и модулей безопасности для пассажирской автоматики билетной системы Московского метрополитена. Расширение сотрудничества, в том числе через заключение новых офсетных контрактов и участие в формировании московского кластера лифтостроения и вертикального транспорта, создаст дополнительные условия для развития микроэлектронной отрасли и укрепления имиджа Москвы как одного из ведущих современных инновационно-промышленных центров в стране», - сказал Илья Иванцов.

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