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ЦБ аннулировал допэмиссию «Артген биотех»

Компания «Артген биотех» не стала продлевать срок размещения, установленный решением о выпуске дополнительных акций в количестве 17,35 млн штук, отказавшись от увеличения уставного капитала путем размещения акций по открытой подписке. В связи с этим Банк России, 18 февраля 2025 г., принял решение об аннулировании выпуска. Ранее, в ноябре 2023 г., дополнительная эмиссия была одобрена советом директоров «Артген биотех» с целью финансирования развития и расширения портфеля разработок. Об этом CNews сообщили представители «Артген биотех».

Генеральный директор «Артген биотех» Сергей Масюк: «Для финансирования планов группы на 2024-2026 гг. и наших биотех разработчиков в экосистеме «Артген биотех» мы считаем приоритетным использование собственной прибыли и привлечение капитала в компании группы. На фоне высоких ставок и недооцененности активов фондового рынка это, по нашему мнению, на текущий момент — наиболее привлекательная для наших акционеров стратегия».

В конце 2023 г. совет директоров «Артген биотех» принял обновленную стратегию развития на 2024-2026 гг., согласно которой компанией будет сформирован портфель из 10 новых препаратов-кандидатов для лечения генетических, возраст-зависимых, инфекционных и онкологических заболеваний, а также создана производственная база для компаний группы и внешних разработчиков. Эти цели дополнили ранее утвержденные, направленные на рост финансовых показателей в 2024-2026 гг.: развитие уже зарегистрированных разработок и разработок на продвинутых стадиях, которые близки к получению регистрационного удостоверения.

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