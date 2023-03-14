Разработчик тестов на коронавирус подключил корпоративную почту в облаке #CloudMTS

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о том, что крупная биотехнологическая компания «Система-биотех» за четыре дня перевела корпоративные коммуникации на платформу CommuniGate Pro в облаке #CloudMTS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Система-биотех» – это научно-исследовательская лаборатория, которая занимается поиском и внедрением инновационных медицинских и биологических решений. У компании несколько патентов и почти десяток собственных разработок, в числе которых – тест-системы для диагностики коронавируса. В лаборатории около сотни сотрудников. До недавнего времени они обменивались почтой через популярный сервис MS Exchange Online. Но, в связи с уходом вендора с рынка, потребовалось найти импортонезависимую замену.

ИТ-специалисты «Системы-биотех» протестировали несколько продуктов и выбрали CommuniGate Pro. Отличительная особенность решения – безопасность: платформа поддерживает защиту от перебора паролей, спама, фишинга, алгоритмы шифрования. Кроме того, с его помощью можно управлять доступом на уровне отдельных папок, в том числе удаленно. Сервис доступен в облаке #CloudMTS в формате частной инсталляции.

Эксперты #CloudMTS помогли компании выбрать архитектуру решения, развернули новый почтовый сервер, настроили взаимодействие с виртуальными машинами и синхронизировали учетные записи. Поскольку «Система-биотех» работает с медицинскими данными, #CloudMTS подключил к корпоративной почте дополнительную защиту от «Лаборатории Касперского».

«Мы работаем с #CloudMTS уже не первый год: на виртуальной инфраструктуре компании мы храним данные, используем средства защиты информации. Благодаря экспертизе #CloudMTS проект миграции любой сложности можно выполнить быстро. Так получилось и в этот раз: новый почтовый клиент всего за несколько дней синхронизировали с ключевыми корпоративными сервисами и приложениями. У продукта удобный и понятный интерфейс, поэтому сотрудники быстро освоили новую почту и работают так же эффективно, как и раньше» – сказал Игорь Сидоренко, руководитель департамента ИТ «Система-биотех».

Пан или пропал: как коммуникации с сотрудниками спасают бизнес в условиях нехватки кадров Цифровизация

***

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Клиентам доступны ресурсы 15 географически распределенных ЦОДов стандарта надежности Tier III. Облачный провайдер #CloudMTS предоставляет сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, услуги собственного Центра мониторинга информационной безопасности SOC МТС, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин и др.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белорусии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.