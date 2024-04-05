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Решение Kaspersky EDR вошло в состав сервиса по защите рабочих станций и серверов «МТС Red SOC»

«МТС Red», входящая в МТС, дополнила сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки «МТС Red SOC» технологией защиты рабочих станций и серверов на базе решения Kaspersky EDR (Endpoint Detection and Response).

Сервис «МТС Red» позволяет обнаруживать попытки проникновения или присутствие злоумышленников в ИТ-инфраструктуре компаний на конечных точках сети — рабочих станциях сотрудников и серверах. Большинство целевых атак начинается с проникновения злоумышленников на устройства сотрудников, поэтому выявление подозрительной активности на конечных точках сети позволяет обнаружить и локализовать инцидент до того, как атакующие достигнут конечной цели и компании будет нанесён ущерб. Это особенно важно для реагирования на сложные угрозы и целевые атаки, в ходе которых злоумышленники используют техники и тактики, плохо детектируемые базовыми антивирусами.

Решение Kaspersky Endpoint Detection and Response аккумулирует многолетнюю экспертизу вендора по выявлению компрометации конечных точек сети и предоставляет глубокую и детализированную аналитику по каждому инциденту. Использование этой технологии в виде сервиса «МТС Red SOC» снимает с заказчиков необходимость в самостоятельном внедрении, настройке и технической поддержке продукта, а также даёт возможность специалистам «МТС Red» осуществлять меры реагирования на инциденты непосредственно в инфраструктуре заказчика. Это помогает сократить временной интервал между выдачей рекомендаций по противодействию кибератаке и их реализацией, что в ряде случаев имеет критическое значение.

«Рабочие станции сотрудников — это самая частая точка проникновения и закрепления злоумышленника в инфраструктуре, поэтому мы должны быть уверены в технологической зрелости решения, которое ложится в основу сервиса по выявлению целевых атак на конечные точки сети. Решение Kaspersky EDR способствует более быстрому выявлению киберугроз и их локализации, даже если речь идёт о сложно детектируемых атаках. Благодаря сервисной модели поставки технологии „Лаборатории Касперского“ дополняются опытом и экспертизой команды «МТС Red», которая получает возможность собственными силами блокировать развитие атаки в инфраструктуре заказчиков сервиса», — сказал Евгений Ляпушкин, руководитель портфеля продуктов «МТС Red SOC».

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«Наше решение Kaspersky EDR позволяет своевременно реагировать даже на самые сложные киберугрозы на уровне конечных узлов и в кратчайшие сроки приступать к устранению последствий, таким образом значительно ускоряя весь процесс отражения атаки. Продукт неоднократно признавался технологическим лидером на мировом рынке EDR-решений, и мы рады, что теперь и клиенты SOC-центра «МТС Red» смогут воспользоваться его преимуществами», — сказал Евгений Бударин, руководитель отдела предпродажной поддержки «Лаборатории Касперского».

Сервис анализа событий на конечных точках сети предоставляется по облачной модели. Скорость подключения составляет от 14 дней, в зависимости от числа рабочих станций и серверов, которые необходимо взять под защиту.

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