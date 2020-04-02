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«Лаборатория Касперского» назначила нового управляющего директора в России, странах СНГ и Балтии

Безопасность Новости поставщиков Бизнес Кадры

«Лаборатория Касперского» сообщила, что с апреля 2020 г. должность управляющего директора компании в России, странах СНГ и Балтии займет Михаил Прибочий. На этой должности он сменит Сергея Земкова, возглавлявшего российский офис «Лаборатории Касперского» в течение 12 лет.

Первоочередной задачей Михаила станет качественное усиление позиций «Лаборатории Касперского» в сервисах, B2B и xSP-сегментах, а также увеличение доли рынка компании в странах ближнего зарубежья.

«Я горд быть частью команды "Лаборатории Касперского", ведущего российского и мирового производителя решений в сфере информационной безопасности. Я приложу все силы и знания, чтобы наша компания, чья миссия – строить безопасный мир, максимально в этом преуспела», – сказал Михаил Прибочий.

В течение последних десяти лет Михаил занимал должность генерального директора компании Axoft, глобального сервисного ИТ-дистрибутора. Под его руководством Axoft стал лидером в области продаж ПО и решений для кибербезопасности на российском рынке, занял ведущие позиции в проектной дистрибуции, два года подряд становился лучшим в мире партнером «Лаборатории Касперского» по темпам роста и в продажах корпоративных продуктов, отмечают в компании.

«Я рад приветствовать в нашей команде нового сильного игрока. Михаил давно известен на рынке, он настоящий профессионал. Я уверен, что его богатый управленческий опыт, а также свежий взгляд на внутренние процессы компании и коммуникации с рынком позволят "Лаборатории Касперского" найти новые точки роста», — отметил Сергей Земков.

Сергей Земков продолжит работать в «Лаборатории Касперского» в должности советника генерального директора в сфере перспективных проектов в России. В новой роли он сосредоточится на развитии направлений и проектов по созданию иммунных решений на базе операционной системы KasperskyOS, выстраивании партнерской экосистемы, коммерциализации инновационных цифровых решений компании.

«Сергей задал высокие стандарты работы команды и внес большой вклад в дело компании. Я рад принять эстафету и продолжить сотрудничество с Сергеем в новом качестве», – сказал Михаил Прибочий.

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