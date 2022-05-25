VK запустила бета-версию RuStore

VK при поддержке Минцифры России разработала и запустила бета-версию магазина приложений RuStore для пользователей мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Загрузить RuStore на смартфон можно на официальной странице магазина rustore.ru. Об этом CNews сообщили представители VK.

На старте бета-версии пользователям доступно более 100 приложений, в том числе популярные сервисы VK, «Яндекса» и «Сбера», «Госуслуги», приложения мобильных операторов, маркетплейсы, игры и др. Количество приложений в магазине растет ежедневно. Для части разработчиков открыт личный кабинет, который позволяет самостоятельно загружать приложения в RuStore. В ближайшее время личный кабинет будет открыт для всех. Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK.

В бета-версию RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK. Решения «Лаборатории Касперского» будут помогать VK модерировать загружаемые приложения — проверять их на отсутствие вредоносного кода. Согласно дорожной карте проекта планируется, что летом текущего года в RuStore будет интегрирована платформа push-уведомлений, платежная система, а также появятся рейтинги приложений. До конца 2022 г. будут запущены аналитические и маркетинговые инструменты.

«Создание российского стора — важнейшая задача, продиктованная рыночными условиями. Мы провели большую подготовительную работу как с точки зрения законодательного регулирования, так и с точки зрения создания благоприятных условий для совместной работы лидеров российской ИТ-индустрии над этим проектом. Инициатива создания RuStore исходит от бизнеса — и это самый правильный путь для запуска качественного и безопасного сервиса, удобного и для пользователей, и для разработчиков приложений. Работу над магазином возглавляет команда VK, которая в партнерстве с другими ИТ-компаниями создает его как коммерческий проект, без государственного финансирования. Уверен, что, следуя четко проработанному плану, команде удастся создать востребованный и конкурентный магазин приложений», — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«RuStore — полноформатный магазин приложений, в котором будут все самые современные и безопасные сервисы как для пользователей, так и для разработчиков. VK создает его в партнерстве с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. Это яркий пример эффективной коллаборации, когда лучшие игроки ИТ-рынка объединились для решения общей задачи на благо пользователей. Сейчас мы находимся в самом начале пути. У нас есть четкий план последовательного развития RuStore, реализация которого позволит нам в обозначенные сроки интегрировать в стор необходимые системы и платформы. Уверен, что RuStore будет востребован как у пользователей, так и у разработчиков — и у него есть все, чтобы стать крупнейшим российским магазином приложений», — отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

«Мы приветствуем создание отечественного магазина приложений для мобильных устройств. При этом мы понимаем, что безопасность данных и денег пользователей требует обеспечения всесторонней защиты. Перед публикацией в RuStore приложения будут проверяться нашими решениями на наличие вредоносного кода. Это необходимо для выявления самых разных киберугроз, включая троянские программы, нежелательное рекламное, шпионское и фишинговое программное обеспечение. Для этого применяются новейшие защитные технологии компании, в том числе на базе машинного обучения. При необходимости приложения также будут анализироваться решением класса „песочница” — инструментом, который позволяет в процессе исследования провести поведенческий анализ файлов и обнаружить продвинутые угрозы», — сказал Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ.

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VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории рунета.

В экосистеме можно общаться (в «Одноклассниках», «ВКонтакте», в мессенджерах и в «Почте Mail.ru»), играть (с My.games), продавать и находить товары и услуги (на «Юле»), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, «Самокате» и «Кухне на районе»), находить авто для поездок (в «Ситидрайве»), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 г. Портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые продукты для защиты конечных устройств, а также ряд специализированных решений и сервисов для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 млн пользователей и 240 тыс. корпоративных клиентов во всем мире.