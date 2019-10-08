Axoft и «Росплатформа» будут вместе продвигать российские решения для виртуализации и хранения данных

Сервисный ИТ-дистрибутор Axoft и российский разработчик средств серверной виртуализации и хранения данных «Росплатформа» объявили о заключении договора, согласно которому Axoft получил право дистрибуции решений производителя на территории России и стран СНГ. В планах ИТ-дистрибутора – активное продвижение решений вендора, развитие партнерского канала, поддержка партнеров на всех этапах продаж.

Заключение договора с вендором позволит Axoft усилить направление «Импортозамещение» конкурентоспособными отечественными решениями по виртуализации и хранению данных. Партнеры Axoft получат всестороннюю поддержку на всех этапах продажи, смогут воспользоваться накопленной экспертизой, маркетинговой помощью при организации мероприятий для заказчиков. Дистрибутор займется активным продвижением продуктов «Росплатформы», пресейлом, сопровождением партнеров при внедрении решений.

Пользователями продуктов «Росплатформы» являются компании из верхнего сегмента SMB-, а также представители EPG-сектора, государственные организации, предприятия различных отраслей промышленности, финансовой, ритейл-сфер и др.

Axoft будет поставлять всю линейку продуктов производителя: платформу виртуализации серверов с централизированным управлением и интегрированным кластерным хранилищем «Р-Виртуализация»; систему «Р-Хранилище», объединяющую дисковое пространство серверов в распределенное, отказоустойчивое, масштабируемое хранилище данных.

«Заключение соглашения с Axoft позволит "Росплатформе" получить выход на наших сильных региональных партнеров. В наших планах – сформировать устойчивую воронку продаж по решениям производителя. В первую очередь, Axoft сосредоточится на продвижении продуктов вендора среди партнеров, клиентам которых интересны проекты в области импортозамещения. Технически продвинутая виртуализация "Росплатформы" актуальна для компаний любых отраслей, поскольку позволяет оптимизировать нагрузки на вычислительную структуру. Уверен, наше сотрудничество с вендором ожидает успешное будущее», – сказал Михаил Прибочий, генеральный директор компании Axoft.

«Axoft – это хорошо зарекомендовавший себя на рынке дистрибутор с оптимальной экспертизой в продвижении именно программного обеспечения. Последнее время компания нарастила впечатляющий портфель российских вендоров, и вхождение "Росплатформы" как локального лидера сегмента в данный состав было неизбежно. Рад, что теперь об этом мы можем заявить официально», – сказал Владимир Рубанов, управляющий директор «Росплатформы».