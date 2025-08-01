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Индексная книга (каталог) CNews*
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Замятин Александр


УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 В России создают технологию, которая сделает БПЛА менее уязвимыми и трудно перехватываемыми 1
10.05.2007 Российский рынок ИТ-услуг: тенденции и перспективы 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Замятин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
Крок - Croc 1788 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1668 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 896 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 325 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
IBM - International Business Machines Corp 9491 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Открытые технологии 708 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 731 1
IBM Global Services 128 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69745 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21521 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3375 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8524 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10754 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2537 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21392 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1926 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1313 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7014 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 829 1
Шадрин Олег 5 1
Чикин Константин 9 1
Яскевич Сергей 6 1
Гнездилов Андрей 17 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Антипов Александр 22 1
Кузовкин Алексей 155 1
Тараба Вероника 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 151554 1
Азия - Азиатский регион 5653 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2940 1
Европа Восточная 3111 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30756 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3050 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49879 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14447 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11423 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6173 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8065 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2530 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53408 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3274 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5660 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3377 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8270 1
IDC - International Data Corporation 4926 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375573, в очереди разбора - 748081.
Создано именных указателей - 179469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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