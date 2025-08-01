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Замятин Александр
УПОМИНАНИЯ
|01.08.2025
|В России создают технологию, которая сделает БПЛА менее уязвимыми и трудно перехватываемыми 1
|10.05.2007
|Российский рынок ИТ-услуг: тенденции и перспективы 1
Замятин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадрин Олег 5 1
|Чикин Константин 9 1
|Яскевич Сергей 6 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Антипов Александр 22 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Тараба Вероника 29 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151554 1
|Азия - Азиатский регион 5653 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2940 1
|Европа Восточная 3111 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3377 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8270 1
|IDC - International Data Corporation 4926 1
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