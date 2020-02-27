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Schneider Electric представила новый Smart-UPS Short-Depth на литий-ионных батареях мощностью 1500 ВА

Техника

Schneider Electric представила модель из нового поколения интерактивных ИБП Smart-UPS на литий-ионных батареях мощностью 1500 ВА.

Новая серия линейно-интерактивных ИБП Smart-UPS c Li-Ion технологией разработана для обеспечения надежной защиты электропитания ИТ-оборудования и сетевых устройств, ИБП способны увеличить время автономной работы и снизить совокупную стоимость владения (TCO): литий-ионная технология обеспечивает экономию до 50% по сравнению с ИБП на традиционных свинцово-кислотных батареях.

«Все больше заказчиков при выборе решений оперируют стоимостью совокупного владения и компактностью оборудования. Это обуславливает высокий потенциал развития решений на базе литий-ионных технологий. В прошлом году мы одними из первых представили рынку свои однофазные ИБП с двойным преобразованием с Li-Ion батареями. В этом году это семейство пополнилось серией линейно-интерактивных ИБП Smart-UPS c Li-Ion технологией», – сказал Анна Мизиева, менеджер по развитию направления «Однофазные ИБП» подразделения Secure Power компании Schneider Electric.

К дополнительным преимуществам Smart-UPS Short-Depth производитель относит: ИБП может быть укомплектован опциональной картой сетевого управления, что позволит обеспечить не только традиционный функционал настройки ИБП через удобный веб-интерфейс, но и легкий мониторинг, и контроль при подключении к облачным решениями EcoStruxure; литий-ионные аккумуляторы компактны и имеют меньший по сравнению с аналогами вес. Они поддерживают высокую производительность при температуре окружающей среды до 40 °C, а также обеспечивают более низкую совокупную стоимость владения за счет увеличения срока службы и снижения затрат на обслуживание и замену; компактная глубина позволяет использовать эти ИБП в условиях, где ограниченное ИТ-пространство является критичным фактором при выборе решения; устройство оснащено управляемой группой розеток; на устройство предоставляется гарантия на пять лет.



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