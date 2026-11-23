ПАО «М.видео», мультикатегорийный маркетплейс с опорой на собственную розницу и сеть партнерских ПВЗ, проанализировал российский рынок кофемашин и кофеварок за январь — сентябрь 2026 г. По данным аналитической компании ICMR (ex «ГФК-Русь»), продажи достигли 1,94 млн устройств на сумму 27,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. рынок вырос на 11,3% в натуральном выражении и на 4,2% — в денежном. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

За девять месяцев россияне приобрели почти на 198 тыс. кофемашин и кофеварок больше, чем годом ранее. При этом средняя цена проданного устройства снизилась на 6,4% — с 14,9 тыс. до 13,9 тыс. руб. Количество покупок продолжает расти быстрее денежного оборота: категория расширяется на фоне снижения среднего чека и устойчивого интереса к приготовлению кофе дома.

Николай Семенов, руководитель департамента малой бытовой техники компании «М.Видео»: «Домашний кофе становится привычной частью повседневной жизни. При выборе техники покупатели обращают внимание на удобство приготовления любимых напитков, простоту ухода и возможность настроить вкус под свои предпочтения. Для одних первым шагом становится доступная кофеварка, для других — автоматическая кофемашина, которая позволяет готовить эспрессо, капучино или латте с минимальным участием человека. Разнообразие предложений помогает категории привлекать новую аудиторию. По итогам девяти месяцев россияне приобрели почти на 200 тыс. устройств больше, чем годом ранее, но при этом средний чек снизился».

В пятерку крупнейших брендов на российском рынке в денежном выражении входят De’Longhi, Philips, Polaris, Krups и Tuvio. Совокупно эти пять производителей обеспечили более половины продаж кофемашин и кофеварок в денежном выражении.

Среди брендов первой пятерки наиболее высокие темпы роста показали Tuvio и Philips. Продажи Tuvio увеличились на 84,9% в денежном выражении и на 127,7% в натуральном — более чем вдвое по количеству устройств. Продажи Philips выросли на 78,7% в деньгах и на 89,6% в штуках. Таким образом, наряду с сохранением лидерства крупнейшего производителя рынок демонстрирует активное развитие других брендов.

Результаты девяти месяцев продолжают тенденцию, которую «М.Видео» отмечала по итогам I полугодия: домашнее приготовление кофе становится доступным для более широкой аудитории, а удобство и разнообразие напитков приобретают все большее значение при выборе техники. На рынке представлены как простые кофеварки для повседневного использования, так и автоматические модели с расширенными настройками и приготовлением молочных напитков.