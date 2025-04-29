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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на кофемашины на 14% на рынке России в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала рынок кофемашин в России в I квартале 2025 г. По его итогам спрос на технику для приготовления кофе продолжил расти — в денежном выражении рынок увеличился на 14% и достиг 10,35 млрд руб., а в количественном — на 9%, до 667,5 тыс. устройств. Устойчивый рост обеспечили все ключевые категории — автоматические, рожковые, капсульные и капельные кофемашины. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель департамента «Мелкая бытовая техника» компании «М.Видео-Эльдорадо» Ольга Акулинина: «Кофемашины — одна из самых ярких категорий последних лет. Люди все чаще выбирают домашнее приготовление кофе как способ сделать повседневную рутину более приятной и индивидуальной. Мы видим, как спрос смещается в сторону автоматических решений, но при этом рожковые и капсульные модели сохраняют популярность за счет простоты, доступности и стильного дизайна. Важно, что техника становится все более понятной и комфортной в использовании — это дает категории потенциал для дальнейшего роста».

Наибольшую динамику показали рожковые и капсульные модели. Спрос на рожковые устройства вырос на 39% в рублях и 25% в штуках — за счет интереса к самостоятельному приготовлению напитков в домашних условиях и расширения ассортимента с функциями, близкими к профессиональным. Капсульные кофемашины прибавили 29% в денежном выражении и 18% — в количественном. Покупатели выбирают их как компактное и удобное решение для быстрого кофе дома и в офисе. Капельные модели сохраняют устойчивую позицию благодаря простоте и доступности, а также привычному формату приготовления кофе, особенно в регионах.

Сегмент автоматических кофемашин остается крупнейшим по объему продаж. В I квартале 2025 г. он превысил 7 млрд руб., показав рост на 9% — в деньгах и 11% — в штуках. Устройства этого типа особенно популярны у покупателей, которые ценят удобство, разнообразие напитков и возможность управлять приготовлением в одно касание. На фоне расширения предложения в среднем ценовом сегменте автоматические решения становятся все более востребованными.

В тройку лидеров среди производителей автоматических кофемашин вошли DeLonghi, Krups и Nivona. DeLonghi занял 44% рынка в денежном выражении и 40% — в количественном, показав рост на 30% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.. Krups обеспечил 9,4% выручки и 7% в натуральном выражении. Nivona заняла 4,8% в деньгах и 4% в штуках. Также в пятерке — Philips (4,4% / 4,5%) и Jura (3,9% / 1,5%).

Cпрос на кофемашины в 2025 г. формируют несколько факторов: развитие культуры потребления кофе, повышение доступности устройств в среднем ценовом сегменте, а также удобство покупки в омниканальных форматах.

Кофемашины остаются одной из самых быстрорастущих и привлекательных категорий мелкой бытовой техники. На фоне стабильного интереса со стороны покупателей, расширения ассортимента и развития новых форматов продаж рынок сохраняет уверенный потенциал роста и в следующих кварталах 2025 г.

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