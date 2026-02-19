«М.Видео» фиксирует рекорд продаж на рынке кофемашин в России за 5 лет

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о рекордных продажах кофемашин и кофеварок в России по итогам 2025 г. Согласно данным исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь»), в 2025 г. в стране было продано около 2,6 млн устройств — это максимальный показатель за последние пять лет. Объем рынка в денежном выражении достиг 38 млрд руб., а средняя цена на кофемашину составила 14,5 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Руководитель департамента МБТ Компании «М.Видео» Николай Семенов: «Категория кофемашин демонстрирует устойчивый многолетний рост и по итогам 2025 года достигла рекордных показателей. За последние пять лет рынок фактически удвоился в натуральном выражении. Домашний кофе становится полноценной частью повседневной культуры: покупатели выбирают как доступные модели для базового приготовления, так и автоматические решения с расширенным функционалом. Расширение ассортимента и развитие различных ценовых сегментов поддерживают высокий интерес к категории и формируют долгосрочный потенциал роста».

Динамика последних лет подтверждает устойчивый и системный рост категории. В 2020 г. в России было реализовано порядка 1,3 млн кофемашин и кофеварок на сумму 16,8 млрд руб. Уже в 2021 г. рынок вырос до 1,7 млн устройств и 22,7 млрд руб. В 2022 г. продажи в штуках сохранились на уровне 1,6 млн, однако денежный объем увеличился до 23,2 млрд руб. В 2023 г. рынок ускорился до 2 млн устройств и 30 млрд руб., а в 2024 г. — до 2,3 млн и 36,6 млрд руб. соответственно. Таким образом, за пять лет рынок в натуральном выражении фактически удвоился, а в денежном — вырос более чем в два раза, что свидетельствует о формировании устойчивой модели домашнего потребления кофе.

По итогам 2025 г. продажи увеличились на 11,9% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом. Денежная динамика оказалась более умеренной (рынок вырос на 3,7%), что отражает расширение ассортимента в массовом ценовом сегменте и усиление конкуренции. Структура спроса демонстрирует сбалансированность: около 40% продаж в штуках приходится на модели стоимостью до 5 тыс. руб., при этом почти 60% рынка формируют устройства дороже 5 тыс. руб. Каждая пятая проданная кофемашина относится к сегменту свыше 25 тыс. руб., что подтверждает устойчивый интерес покупателей к функциональным и автоматическим решениям.

Рынок остается диверсифицированным по типам устройств. Наибольшая доля продаж приходится на автоматические эспрессо-кофемашины, традиционные фильтрационные и рожковые модели занимают сопоставимые позиции, отражая разные сценарии использования — от приготовления большого объема кофе до более контролируемого процесса экстракции. Турецкие и капсульные решения сохраняют устойчивый спрос благодаря доступности и удобству. Почти половина проданных в 2025 г. устройств оснащена системой приготовления молочных напитков, что подтверждает рост интереса к приготовлению капучино и латте в домашних условиях и развитие культуры потребления кофе вне кафе.

Структура рынка по брендам отражает одновременно высокий спрос на премиальные решения и активное развитие массового сегмента. В денежном выражении лидирующие позиции сохраняет De’Longhi. Существенный вклад в оборот категории также вносят Krups, Polaris и Philips, представленные в сегменте автоматических и функциональных моделей.

В натуральном выражении распределение более сбалансировано: лидерами по количеству проданных устройств остаются De’Longhi и Kitfort, заметные объемы продаж также демонстрируют Polaris, Redmond и Tuvio. Конкурентная среда и широкий ассортимент позволяют покупателям выбирать технику в разных ценовых сегментах — от доступных решений для первого знакомства с домашним кофе до продвинутых автоматических машин.

Рост продаж кофемашин коррелирует с динамикой самого рынка кофе. По данным ICMR («ГФК-Русь»), рынок кофе в России по итогам 2025 г. показывает значительный рост в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. Рост на 25% был обеспечен аналогичной динамикой средней цены за килограмм кофе. Натуральные объемы категории остаются без изменений. Снижение покупаемого объема (кг) за один раз было компенсировано ростом частоты покупки, при этом количество покупателей стабильно год к году.

Сегмент обжаренного упакованного кофе в 2025 г. показывает заметный рост в деньгах (+32%) и более скромный рост в натуральных объемах (+2%) год к году. Основной вклад в положительную динамику внес формат зернового кофе, который вырос по средней стоимости, частоте покупок, количеству потребителей и объему за одну покупку в 2025 г. При этом отмечается небольшое снижение количества упаковок зернового кофе за покупку. Потребитель отдает предпочтение большим форматам, что может быть связано с более выгодной стоимостью за килограмм продукта.

Наименьшая доля в категории обжаренного упакованного кофе принадлежит формату капсул и дрип-пакетов. Этот сегмент демонстрирует рост на 14% в деньгах. Положительная динамика была обусловлена увеличением средней цены на 16% и количества потребителей кофейного формата на 54% год к году, что компенсировало снижение частоты покупки и объема за покупку.

Консультант отдела продаж и обслуживания ключевых клиентов ICMR («ГФК-Русь») Виктория Ивлиева: «Выход на рынок капсул и дрип-пакетов крупных игроков кофейного бизнеса, расширение ассортимента помогает привлекать новых потребителей и вносит вклад в развитие всего кофейного рынка».