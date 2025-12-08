63% россиян считают гаджеты и электронику лучшим подарком

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» провел исследование и узнал, какие подарки на Новый год россияне считают хорошими, какой бюджет готовы на это потратить и как относятся к вишлистам. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян из крупнейших городов России.

Половина опрошенных подходят к вопросу выбора подарков ответственно и начинают готовиться к Новому году за месяц до праздника, 20% признались, что обычно покупают все в последний момент. 25% респондентов покупают подарки в период распродаж, чтобы сэкономить.

Топ-3 подарков на Новый год составили электроника и гаджеты (63%), техника для дома (53%), косметика, парфюмерия и украшения (37%). Хорошими подарками россияне также считают шампанское, фруктовые корзины, новогодние украшения, сувениры, игрушки, конфеты, товары для дома, календари и деньги.

Из техники и электроники россияне собираются дарить на Новый год смартфоны (33%), умные часы (23%) и наушники (22%).

Также среди популярных подарков – умные колонки (17%), электроинструменты (17%), планшеты (16%), ноутбуки (14%), кофемашины или кофеварки (12%).

На новогодний подарок респонденты в этом году готовы потратить до трех тыс. руб. (26%), второй по популярности вариант – до пяти тыс. руб. (так ответили 24% опрошенных), 18% готовы рассматривать варианты до 10 тыс. руб.

На вершине рейтинга самых желанных подарков, которые респонденты сами хотели бы получить на Новый год, оказался смартфон – этот вариант выбрали 27% опрошенных. Второе место делят ноутбук и электроинструменты (21%), а замыкают тройку лидеров умные часы (16%).

40% опрошенных иногда передаривают подарки, которые им не подошли, а 4% делают так постоянно. Однако, большинство (56%) считают, что так делать нельзя.

Также большинство опрошенных (58%) надеются, что умеют выбирать хорошие подарки, а 15% в этом уверены. И лишь 5% честно признаются, что не умеют этого делать.

Вишлисты помогают не всем, их используют постоянно только 21% опрошенных. 17% респондентов ими не пользуются, а 32% даже не знают, что это такое. Треть опрошенных нормально относятся к вишлистам, но все же предпочитают получить на Новый год подарок-сюрприз.

В декабре в «Ситилинке» исторически наблюдается рост продаж техники и электроники, причем средний чек также показывает положительную динамику. В декабре 2024 существенный рост (по сравнению с ноябрем) показывали пароочистители (150%), мультиварки, кофеварки и кофемашины (80%), пылесосы (75%), отпариватели и парогенераторы (60%), электрогрили и аэрогрили (53%), фены и электробритвы в декабре покупали в 2 раза чаще, чем в ноябре.

Популярным новогодним подарком в последние годы стали умные колонки, их продажи в декабре 2024 г. (по отношению к ноябрю) увеличились более, чем в три раза.

Крупная бытовая техника в преддверии Нового года традиционно также показывает рост на 25% в штуках и на 20% в деньгах.