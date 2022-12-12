В «Ситилинке» стартовали продажи нового бренда бытовой техники Domfy

В «Ситилинке» начались продажи нового бренда Domfy. Бренд является новой собственной торговой маркой ГК Merlion и впервые появился на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Продукция Domfy будет представлена в среднем ценовом сегменте, в некоторых товарных группах будут также модели и в более доступных вариантах комплектаций. Бренд уже появился на сайте магазина. Сейчас в ассортименте представлены несколько моделей бюджетных конвекторов в разном дизайне. По статистике, в «Ситилинке» в сегменте климатической техники доля СТМ компании и холдинга достигла в этом году 38%.

Продуктовый портфель Domfy будет включать в себя ассортимент товаров для дома в категориях крупной и мелкой бытовой техники, а также климатическую технику и посуду. Среди товаров Domfy, которые ожидаются в поступление, – холодильники, стиральные машины, пылесосы и паровые швабры, утюги, отпариватели, конвекторы, вентиляторы, микроволновые и мини-печи, чайники и кофеварки, мясорубки, блендеры, миксеры, технологичные кухонные машины, грили и др.

Компания планирует расширить ассортимент бренда до 60 наименований ко II кварталу 2023 г. и далее активно развивать товарный портфель. На продукцию Domfy действует увеличенная гарантия 2 года. Широкая сеть авторизационных сервисных центров позволит покупателям своевременно обращаться за поддержкой.

«Сейчас у СТМ есть прекрасные возможности для роста и выхода в новые продуктовые ниши. Собственные торговые марки не уступают по качеству мировым брендам, но при этом часто ниже по стоимости за счет экономии на дополнительном продвижении. Собственные торговые марки “Ситилинка” и холдинга пользуются высоким спросом у покупателей, мы считаем, что Domfy сможет занять свою долю на рынке», - отметил Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинка».

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«В условиях смены игроков и ухода крупнейших производителей, мы видим для себя возможности для серьезного роста. Бренд Domfy станет прекрасной альтернативой популярным западным маркам не только за счет ценовой политики, но и благодаря осознанному позиционированию. Миссия Domfy – быть надежным спутником лучших моментов, проведенных дома. В новой реальности люди стараются сфокусироваться на своем доме – личном пространстве – его атмосфере и всем, что происходит внутри. Создавая продукты Domfy, мы работаем не только над функционалом и качеством, но и формируем дизайн-экосистему, где все устройства сочетаются между собой, являясь надежными и стильными инструментами решения прикладных домашних задач», – сказал бренд-директор Merlion Кирилл Костюшко.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.