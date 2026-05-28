Мир не будет прежним. Любимый россиянами бренд телевизоров готовится продаться Китаю после 60 лет независимости

LG ведет переговоры с китайской Hisense о продаже своего бизнеса по производству телевизоров. Ранее по тому же пути пошла Sony, продав часть ТВ-бизнеса китайской фирме TCL. LG производит телевизоры на протяжении последних 60 лет – своего первенца она выпустила в 1966 г. В России ее телевизоры с 1990-х годов и до 2022 г. были невероятно популярны и входили в топ-5 самых продаваемых в стране.

Из Кореи в Китай

Корейская компания LG в обозримом будущем может частично или полностью лишиться своего бизнеса по производству телевизоров. Как пишет портал Gizmochina, она рассматривает возможность его продажи китайскому конкуренту.

LG выпускает ТВ на протяжении 60 лет – с 1966 г., когда она носила название Goldstar.

Потенциальным покупателем выступает широко известная в России компания Hisense. На российском рынке Hisense присутствует с 2018 г., тогда как LG пришла в страну в самом начале 1990-х годов. Ее телевизоры на протяжении 30 лет пользовались очень высоким спросом среди россиян и входили в топ-5 самых популярных наряду с Samsung, Sony и Panasonic.

В 2022 г. LG поддержала антироссийские санкции и ушла из России, а ее место на российском ТВ-рынке очень быстро заняли отечественные бренды («Яндекс», Сбербанк и пр.) и китайские производители (TCL, Xiaomi, Hisense и другие).

Возможно, все серьезно

К моменту выхода материала Hisense не сообщала, что ведет какие-либо переговоры, касающиеся ТВ-бизнеса LG. Между тем, корейское издание EBN утверждает, что беседа на эту тему велась между руководителями компаний.

Кроме того, встреча, вероятно, проходила вовсе не на нейтральной территории – она велась в Пекине (Китай). LG пока отрицает, что ведутся активные переговоры о продаже.

Кто стал инициатором обсуждения, к моменту выхода материала установлено не было. Однако эксперты портала Gizmochina полагают, что время для него было выбрано максимально удачное как для LG, так и для Hisense.

LG была и остается одним из самых узнаваемых брендов на мировом рынке телевизоров. Особенно сильно ее влияние ощущается в премиум-сегменте, где доминируют модели с OLED-экранами, в производстве которых LG добилась значительных высот.

В то же время ей становится все сложнее удерживать свои позиции, и дело тут далеко не в старой гвардии. Ни Sony с Sharp, ни Samsung с Panasonic давно так сильно не давят на нее, как это делают китайские производители.

Эти компании зачастую предлагают свои телевизоры по существенно более низкой цене, не являясь при этом ноунейм-брендами. TCL, Hisense, Xiaomi и другие компании давно и хорошо известны во всем мире.

К тому же часто бывает так, что более доступные китайские телевизоры оснащены лучше, чем более дорогие ТВ из Японии или Южной Кореи. Да и к качеству их производства и сборки у потребителей давно нет претензий.

За что держаться

Согласно статистике исследовательской компании Omdia, с учетом всех ныне существующих брендов телевизоров, включая китайские, у LG все еще весьма солидная доля мирового рынка. Компания занимает на нем 10-11%, но это не значит, что так будет продолжаться и дальше, с учетом перманентно нарастающего давления конкурентов из Поднебесной.

Эксперты Omdia указывают на то, что при таком большом количестве игроков рентабельность телевизионного бизнеса LG остается на довольно низком уровне. Также не стоит забывать, что дочернее подразделение LG по выпуску матриц (LG Display) постепенно сокращает объемы выпуска больших ЖК-панелей, использующихся преимущественно в телевизорах. При этом китайские производители матриц отказываться от выпуска экранов для телевизоров не торопятся.

Все это не самым лучшим образом влияет на финансовые показатели LG. Ее подразделение LG Media and Entertainment Solutions, в которое входит, в числе прочих, и телевизионный бизнес, по итогам 2025 г. получило операционную прибыль в размере лишь 1-2%.

Отметим также, что весной 2021 г. LG ушла с мирового рынка смартфонов и с тех пор не представила ни одной новой модели. Она не выдержала конкуренции китайскими компаниями, с которыми соперничала на протяжении как минимум 10 лет. В топ-сегмент, где за покупателей бьются Samsung и Apple, LG неоднократно пыталась попасть, но ее смартфоны как достойная альтернатива iPhone или Galaxy S значительным количеством пользователей никогда не воспринимались.

Мир меняется

Не только LG страдает от натиска китайских производителей телевизоров. С ним сталкиваются многие компании, чьи ТВ еще совсем недавно сотнями тысяч продавались в российских и зарубежных магазинах.

Одни из них пытаются выжить в новых реалиях, другие сдаются. Например, в январе 2026 г. компания Sony объявила о планах выделить свой бизнес по производству в отдельную фирму, которая стала совместным предприятием с китайской компанией TCL. Согласно договору, TCL получила контролирующую долю (51%), Sony — оставшиеся 49%. Для нее такое партнерство – это шанс сохранить технологии, а для TCL это прямой путь в премиум-сегмент глобального рынка ТВ.

Спустя месяц компания Panasonic, некогда лидер рынка плазменных телевизоров, сообщила о прекращении производства собственных ТВ. Это стало следствием заключенной ранее сделки с китайским техногигантом Skyworth – именно он отныне ведает как выпуском телевизоров Panasonic, так их продвижением на рынке.

Samsung тоже ощущает на себе давление китайских производителей телевизоров. До продажи ТВ-бизнеса дело пока не дошло, но первые тревожные звоночки уже прозвенели. Как сообщал CNews, в мае 2026 г. Samsung решила уйти с китайского рынка телевизоров. Она проиграла битву за него локальным брендам – Xiaomi, TCL, Hisense и др. Она продавала свои ТВ китайским потребителям на протяжении более 30 лет, но это совершенно не помогло ей удержаться на рынке.