3LogicGroup и Skyworth расширяют присутствие бренда на российском рынке телевизоров

Компания 3Logic Group, дистрибьютор комплектующих и ИТ-решений, сообщила о включении в свой ассортимент телевизоров Skyworth. Новое партнерство расширяет возможности поставок бренда на российский рынок и предлагает дилерам выбор моделей в разных категориях — от QLED до QD Mini-LED и телевизоров с большой диагональю.

В ассортимент вошли QLED-серии Q66H и Q67H с диагоналями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Сегмент QD Mini-LED представлен моделями X66H с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов, а также 55-дюймовой X67H. Отдельная позиция в линейке — 100-дюймовый Skyworth Q79H с матовым экраном. Матовые экраны используются и в представленных моделях QD Mini-LED.

Широкий диапазон диагоналей позволяет партнерам формировать предложение под разные сценарии использования — от телевизора для небольшой комнаты до решения для просторной гостиной. В линейке также представлены интеллектуальные функции: например, 50-дюймовый Skyworth 50Q67H сочетает разрешение 4K UHD, поддержку HDR и платформу Google TV.

«При формировании портфеля мы учитываем не только характеристики продукции, но и потребности наших партнеров. В телевизионном сегменте дилерам важно своевременно реагировать на запросы покупателей и формировать предложение под свою аудиторию. Сотрудничество со Skyworth дает им больше возможностей для этого», — отметил Максим Родионов, руководитель департамента закупок 3Logic Group.

«Для нас сотрудничество с 3Logic Group — это не просто расширение каналов дистрибуции, а важный шаг в укреплении позиций Skyworth на российском рынке. Совместно с 3Logic Group мы намерены предложить партнерам востребованный ассортимент — от массовых QLED-моделей до технологичных QD Mini-LED и телевизоров с диагональю 100 дюймов. Наша общая задача – сделать продукцию Skyworth доступной для российского потребителя, а также создать новые возможности для развития бизнеса наших партнеров. Уверен, наше сотрудничество с 3Logic Group станет успешным и долгосрочным», — отметил Илья Мазуренко, генеральный директор Skyworth в России.