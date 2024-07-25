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В «Ситилинке» стартовали продажи телевизоров Skyworth

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж телевизоров Skyworth. В ассортименте «Ситилинка» представлено пять моделей с диагональю от 40 до 100 дюймов и стоимостью от 23 990 руб. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Skyworth 100Q78G

Модель Skyworth 100Q78G оснащена 100-дюймовой VA-матрицей с технологией QLED+. Благодаря контрастности 5000:1 черный цвет на экране выглядит действительно черным. Новинка поддерживает частоту обновления кадров 120 Гц. Повышенная до 400 нит яркость обеспечивает комфортный просмотр кино даже в яркий солнечный день.

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Ситилинк
Skyworth 100Q78G

Помимо этого, модель Skyworth 100Q78G оснащена акустической системой мощностью 40 Вт с дополнительным 20 Вт сабвуфером. Новинка работает на базе операционной системы Google TV с магазином приложений Play Маркет. За быстродействие отвечают процессор и 3 ГБ оперативной памяти.

Skyworth Q66G

Также в «Ситилинке» появилась и более доступная линейка телевизоров Skyworth Q66G, в которую вошли три модели с диагоналями от 50 до 75 дюймов.

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Ситилинк
Skyworth Q66G

Все модели оснащены набором технологий, снижающих нагрузку на зрение и позволяющих комфортно и безопасно смотреть телевизор. В линейке Eye Care встроены технологии антимерцания, сниженного уровня синего излучения, датчик, считывающий уровень освещения окружающего пространства и адаптирующий яркость телевизора под внешнюю среду, а также матовый экран с антибликовым покрытием. Есть функция поиска пульта управления и встроенный голосовой помощник.

В телевизорах линейки Q66G установлен дисплей, выполненный по технологии QLED. Частота обновления кадров составляет 60 Гц. Яркость – 350 нит.

Skyworth 40E55G

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Модель Skyworth 40E55G предлагает экран с диагональю 40 дюймов и разрешением Full HD, а также функциями Smart TV от Google со встроенным голосовым помощником. Телевизор поддерживает технологию HDR 10. Суммарная мощность акустики составляет 20 Вт, а для более качественного звучания Skyworth 40E55G заявлена поддержка Dolby Atmos.

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Ситилинк
Skyworth 40E55G

Cтоимость телевизора Skyworth 100Q78G c диагональю 100 дюймов и разрешением 4К на старте продаж составляет 349 990 руб.

Cтоимость телевизоров линейки Skyworth Q66G c диагональю от 50 до 75 дюймов и разрешением на старте продаж составляет от 39 990 руб. до 89 990 руб.

Cтоимость телевизора Skyworth 40E55G c диагональю от 43 дюйма и разрешением Full HD на старте продаж составляет от 23 990 руб.

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