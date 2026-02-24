Ушла эпоха. Легендарный любимый россиянами японский бренд полностью свернул производство телевизоров

Panasonic, некогда лидер рынка плазменных телевизоров, больше не будет производить собственные ТВ. Это следствие ранее заключенной сделки с китайским техногигантом Skyworth – именно он теперь будет отвечать как за выпуск телевизоров Panasonic, так и за их продвижение на рынке. В России ТВ Panasonic массово продавались с конца XX века.

Японское стало китайским

Японская компания Panasonic, известный во всем мире производитель электроники, прекратила производство телевизоров под своим логотипом, пишет портал Ars Technica. ТВ этой марки очень хорошо знакомы миллионам россиян – они массово появились в стране в 1990-х годах и продавались на российском рынке десятилетиями. За рубежом их мировой дебют состоялся намного раньше, а в Японии они выпускались с 1952 г.

На тот момент компания называлась Matsushita от фамилии своего основателя Коносукэ Мацусита (Konosuke Matsushita). В Panasonic она переименовалась лишь в 2008 г., хотя сам бренд эксплуатирует с 1955 г.

Panasonic была одной из последних японских компаний, все еще производивших телевизоры, отмечает Ars Technica.

Причина столь радикальных изменений – в сделке со Skyworth. Это китайский техногигант, которому Panasonic продала часть своего бизнеса в Европе и США. Согласно условиям сделки, теперь именно Skyworth будет заниматься производством, продвижением и продажами телевизоров под брендом Panasonic в Старом и Новом свете.

Panasonic В ассортименте Panasonic немало современных моделей ТВ

Финансовую часть сделки ее участники к моменту выпуска материала не раскрывали. По информации издания Nikkei, Panasonic замкнется на внутреннем рынке Японии – сделка не распространяется на эту страну, но пока нет точной информации, будет ли Panasonic выпускать телевизоры для продажи на ее территории.

Достойный преемник?

Поясняя произошедшие изменения, представитель Panasonic заявил: «В соответствии с соглашением новый партнер будет руководить продажами, маркетингом и логистикой в регионе (в Европе и США – прим. CNews), а Panasonic предоставит экспертные знания и обеспечит контроль качества для поддержания своих известных аудиовизуальных стандартов посредством полностью совместной разработки топовых моделей OLED».

Skyworth намного моложе Panasonic, основанной в 1918 г. Китайская компания появилась на 70 лет позже, в 1988 г., и, по ее собственным утверждениям, входит в тройку крупнейших производителей смарт-ТВ на базе Android в мире.

Впрочем, это может быть не совсем так. В июле 2025 г. исследовательская фирма Omdia сообщила. что Skyworth должна была войти в пятерку крупнейших брендов телевизоров по объему продаж в I квартале 2025 г., однако Skyworth не смогла стабильно удержаться на этой позиции.

В России телевизоры Skyworth тоже продаются. Они доступны во всех ценовых сегментах – от базового (около 20 тыс. руб.) до топового (около 300 тыс. руб.).

Российский ассортимент ТВ Skyworth

Компания Panasonic также заявила, что обеспечит поддержку всех телевизоров Panasonic, проданных до марта 2026 г., и всех тех, которые поступят в продажу с апреля 2026 г.

Достичь, но не закрепиться

Panasonic в течение длительного времени была одним из крупнейших производителей телевизоров в мире, а когда в моду вошли плазменные ТВ, то и вовсе стала лидером. В 2010 г. именно Panasonic была на первом месте по продажам плазменных панелей, удерживая 40,7-процентную долю этого рынка.

Ближайшим конкурентом Panasonic была корейская Samsung с долей в размере 33,7%. А корейская LG хоть и была в топ-3, но сильно отставала от Panasonic с результатом 23,2%. (статистика консалтинговой компании DisplaySearch).

Все изменилось спустя всего четыре года. В марте 2014 г. Panasonic полностью прекратила производство плазменных телевизоров, сделавших ее супер-успешной. Компания сослалась на растущий интерес к плоским ЖК-телевизорам и попутно упомянула экономические трудности, возникшие в результате банкротства глобального инвестиционного банка Lehman Brothers. На тот момент, как пишет Ars Technica, Panasonic уже много лет не получала прибыли от своих популярных высококонтрастных плазменных телевизоров.

Под откос

В том же 2014 г. Panasonic начала сокращать объемы продаж телевизоров в США. К 2016 г. компания полностью ушла с американского рынка ТВ.

Спустя семь лет, в 2021 г., Panasonic объявила о передаче всего производства телевизоров на аутсорсинг неназванной третьей стороне. По мнению экспертов Ars Technica, за счет этого компания пыталась поправить свое финансовое положение.

В 2024 г. Panasonic вновь вернулась в США, и не с пустыми руками. Она привезла в страну сразу несколько своих передовых моделей с экранами OLED и mini LED, притом, что важно, разработаны и произведены они были в Японии.

Впрочем, удержаться на американском рынке телевизоров после восьми лет отсутствия Panasonic так и не сумела. В феврале 2025 г. президент Panasonic Юки Кусуми (Yuki Kusumi) заявил, что компания «готова продать» (prepared to sell) свой телевизионный бизнес, «если это потребуется» (if necessary).

Япония уходит, приходит Китай

Продажи части бизнеса китайской Skyworth с высокой степенью вероятности была нацелена, в числе прочего, на значительное сокращение ресурсов, выделяемых Panasonic на производство телевизоров. При этом японский вендор продолжит получать прибыль от продажи телевизоров под своим брендом.

Panasonic – далеко не единственная компания, кто частично или полностью покинул мировой рынок телевизоров. Sharp, Toshiba, Hitachi, Pioneer и ряд других уже отказались от этого направления бизнеса, и скоро к ним может присоединиться Sony.

В начале 2026 г. Sony объявила о продаже 51% своего бизнеса по производству бытовой электроники, включая телевизоры, китайской компании TCL. Все это происходит на фоне того, что производители телевизоров из Южной Кореи и Китая контролируют большую часть мировых продаж телевизоров.

Но о закрытии Panasonic как компании речи нет. У нее множество других направлений бизнеса, помимо выпуска телевизоров – в частности, она производит танталовые конденсаторы, которые используются во множестве современных устройств, и совершенно не стесняется радикально повышать цены на них и обвинять во всем нейросети.

К моменту выхода материала на сайте Panasonic для стран СНГ (интерфейс у него на русском) была представлена широкая линейка товаров. Потребителям компания предлагала музыкальные центры, наушники, фотоаппараты и объективы к ним, а также проводные и беспроводные телефоны, кухонную технику (мясорубки, хлебопечки, микроволновки и пр.), бритвы, триммеры, эпиляторы и др.

СНГ-каталог бизнес-электроники Panasonic включал, помимо прочего, системы презентаций и видеоконференций, аналоговые и цифровые АТС, SIP-телефоны и др.