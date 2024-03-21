МТС интегрировала данные сервиса прогнозов СПбМТСБ в приложение «МТС Инвестиции»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет об интеграции консенсус-прогнозов Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по акциям в приложение «МТС Инвестиции». Теперь пользователям приложения станет доступна часть данных сервиса прогнозов СПбМТСБ, а именно таргет-цены с горизонтом 12 месяцев по акциям с Московской Биржи и рекомендации (покупать/держать/продавать), сформированные на основе данных от аналитических команд девяти крупнейших инвестиционных домов. Эти показатели являются наиболее востребованными со стороны пользователей инвестиционных сервисов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В покрытие данных, предоставляемых СПбМТСБ для приложения, входят бумаги разного уровня листинга − всего около 90 акций, включая «голубые фишки», а также основные валюты, процентные ставки, макроэкономические индикаторы и товарно-сырьевые инструменты. Помимо таргет-цен и рекомендаций, клиентам «МТС Инвестиций» в скором времени будут доступны консенсус-прогнозы по 19 финансовым показателям для компаний финансового сектора, а также 15 финансовым показателям для компаний корпоративного сектора.

«Благодаря нашему сотрудничеству с СПбМТСБ клиенты "МТС Инвестиции" смогут воспользоваться независимой экспертизой профессионалов российского финансового рынка для оценки потенциала своих портфелей и принятия инвестиционных решений. Созданный нами инструмент сформирован на основе консенсус-прогнозов биржи в России. Это важный шаг в импортозамещении информационных услуг и развитии российских инвестиционных сервисов, который позволит исключить риски манипулирования, повысить доверие к российскому финансовому рынку и избежать влияния со стороны других государств, что особенно важно в свете реализовавшихся ранее рисков. Команда "МТС Финтех" последовательно расширяет возможности сервиса "МТС Инвестиции". Интеграции сервиса консенсус-прогнозов СПбМТСБ в приложение – это еще один важный шаг по развитию экосистемы МТС», − сказал руководитель сервиса «МТС Инвестиции» Роман Степанов.

«Сотрудничество с МТС представляет собой один из первых опытов интеграции данных сервиса СПбМТСБ в инвестиционные приложения. Мы надеемся, что клиенты "МТС Инвестиций" оценят преимущества появления консенсус-прогнозов, которые помогут им в принятии инвестиционных решений, позволят улучшать диверсификацию портфеля и отслеживать тенденции рынка. Консенсус-прогнозы сервиса СПбМТСБ формируются только на основе данных от sell side аналитиков, что позволяет пользователям получать достоверную информацию, так как расчеты производятся на основе сопоставимой выборки данных от признанных экспертов на финансовом рынке», − сказала управляющий директор СПбМТСБ Владлена Рубцова.

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«МТС Инвестиции» − сервис, позволяющий инвестировать в инструменты фондового рынка, паевые инвестиционные фонды и открывать стратегии доверительного управления.

Сервис прогнозов СПбМТСБ – сервис по агрегации и распространению прогнозных данных в России. С января 2023 г. СПбМТСБ агрегирует прогнозные данные от 14 аналитических команд российских банков и брокеров по четырем блокам: макроэкономика, валюты и ставки, международные товары, компании. Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) – организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, природного газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Центральный офис биржи находится в Москве.