Венчурный фонд МТС инвестирует 125 млн рублей в сервис для учета и управления личными финансами CoinKeeper

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в выпускника пятого набора акселератора центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub – компанию CoinKeeper. Сумма сделки составит 125 млн руб. и будет структурирована в несколько траншей.

Инвестиции будет направлены на развитие продукта и выход на европейские рынки. Венчурный фонд МТС получит миноритарную долю в проекте.

CoinKeeper — мобильный сервис учета личных финансов, контроля расходов и сбережений. При помощи сервиса пользователи анализируют затраты и поступления средств как вручную, так и в автоматическом режиме — по заданным категориям, временным интервалам и другим параметрам, в том числе импортируя операции, совершенные с помощью карт российских банков. Сейчас сервисом пользуются более 350 тыс. человек.

«В стартапе CoinKeeper органично сочетаются инвестиционная привлекательность для венчурного фонда МТС и стратегическая ценность для экосистемы компании. У стартапа продуманная бизнес-модель, проект завоевал доверие пользователей и является признанным лидером независимых сервисов по управлению личными финансами. Мы верим в потенциал CoinKeeper, поэтому приняли решение вложиться в стартап», — сказал руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.

«Тема управления личными финансами играет важную роль в развитии финансовых сервисов экосистемы МТС. Мир стремительно ускоряется, клиентам становится все сложнее анализировать расходы, управлять инвестициями и накоплениями. Мобильный сервис CoinKeeper уже сейчас решает эту проблему. В ближайшем будущем в России ожидается принятие нормативного регулирования, которое определит сроки внедрения и обязательность открытых интерфейсов API, что приведет к повсеместному применению решений по управлению личными финансами», — сказал директор по корпоративному развитию «МТС Финтех» Сергей Смирнов.

«Мы воспринимаем раунд от корпоративного венчурного фонда МТС как smart money. Инвестиции помогут нам развить сервис, добавить новые функции и выйти на рынок Европы», — отметил сооснователь сервиса CoinKeeper Илья Чернецкий.