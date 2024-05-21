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Пользователям приложения «МТС Инвестиции» стали доступны инструменты срочного рынка

«МТС», цифровая экосистема, объявляет о реализации нового функционала приложения «МТС Инвестиции». Теперь пользователи приложения смогут участвовать в торговле расчетными фьючерсами на срочном рынке Московской Бирже (ФОРТС). Сейчас эта возможность есть у владельцев смартфонов на Android, а затем она появится в телефонах на iOS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для клиентов «МТС Инвестиции» будут доступны торги фьючерсами на денежной и товарной секции рынка фьючерсов и опционов Московской Биржи, в частности они смогут приобретать фьючерсы на валютные пары, нефть, газ и металлы. Раздел фьючерсы расположен в карусели инвестиционных инструментов в приложении «МТС Инвестиции» на экране «Что купить». При этом комиссия по сделке составляет всего от семи до 10 рублей в зависимости от выбранного тарифа. Для начала торговли неквалифицированным инвесторам по требованию Банка России необходимо пройти короткий тест, который откроется непосредственно при попытке купить первый фьючерс, если у клиента нет статуса квалифицированного инвестора. Тест, обучающий курс и возможность получения статуса квалифицированного инвестора доступны в приложении.

«Рынок производных инструментов становится все более популярным у российских частных инвесторов, так как дает возможность зарабатывать на изменениях цен на энергоносители, драгоценные и цветные металлы и курсов валют без необходимости их хранения и риска блокировки. Кроме того, деривативы расширяют возможности диверсификации портфеля активов и хеджирования рисков. Видя большой интерес клиентов к этому сегменту фондового рынка, команда МТС Финтех сделала апдейт приложения МТС Инвестиции, чтобы клиенты могли торговать фьючерсами непосредственно со своего телефона», − сказал руководитель сервиса «МТС Инвестиции» Роман Степанов.

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«МТС Инвестиции» − сервис, позволяющий инвестировать в инструменты фондового рынка, паевые инвестиционные фонды и открывать стратегии доверительного управления.

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