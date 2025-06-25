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Сунцова Дарья
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|Корпорация развития Удмуртии и Ассоциация «Руссофт» заключили соглашение о сотрудничестве 1
|27.11.2024
|GigaChat будет обучен удмуртскому языку 1
Сунцова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 117 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4647 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150117 2
|Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 849 1
|Египет - Арабская Республика 1025 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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