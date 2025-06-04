Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл
|

К 12 июня Caviar выпустил коллекцию iPhone «Великие люди России»

Российский бренд Caviar представил лимитированную коллекцию «Великие Люди России». В ней объединены образы трёх личностей, которые повлияли на имидж России на мировой арене: Петр I, Юрий Гагарин и Владимир Путин. Серия доступна для предзаказа на iPhone 17. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

«Владимир Путин. Гарант суверенитета и силы России». Модель, созданная в знак уважения к лидеру, чье имя стало символом национального единства. Черный титан с геометричным силуэтом, покрытие из золота и вставки из крокодиловой кожи подчеркивают статус и точность образа. На задней панели — флаг России, сделанный из ювелирной эмали, и факсимиле подписи Президента. Центральный элемент — объёмный золотой профиль Владимира Путина, покрытый двойным слоем 24-каратного золота.

«Юрий Гагарин. Первый в космосе». Смартфон, вдохновленный подвигом первого человека, покорившего космос. Дизайн оформлен в космическом стиле: гравировка орбитальных линий, знаменитое «Поехали!», портрет Гагарина и флаг СССР, созданный при помощи ювелирной эмали. Корпус выполнен из авиационного титана с чёрным PVD-покрытием — материал, используемый в космической индустрии. Эта модель о вере в невозможное, технологический трибьют подвигу, изменившему ход истории.

«Петр Великий. Архитектор империи». Посвящен реформатору, стратегу и императору, открывшему России путь в Европу. Дизайн навеян эстетикой петровских времен: узоры, вдохновленные Петергофом, военно-морская символика и образ двуглавого орла. Мастера Caviar переосмыслили образ монеты 1721 г., чтобы поместить ее в дизайн кастомного iPhone. Цвета Андреевского флага, крокодиловая кожа и редкие материалы придают модели имперскую величественность.

smaartfon700.jpg
К 12 июня Caviar выпустил коллекцию iPhone «Великие люди России»
Какое «облако» подойдет вашей компании? Пройдите тест

В комплект входят фирменная интерактивная упаковка с мини-дисплеем, воспроизводящим видео-сообщение при открытии, эксклюзивная монета Caviar и ключ для футляра. Монета покрыта золотом 999 пробы и отсылает к тематике оформления устройства.

Коллекция «Великие Люди России» выпущена ограниченным тиражом – каждое устройство представлено в количестве 23 экземпляров. Число символизирует количество лет празднования Дня России начиная с 2002, когда праздник окончательно закрепился в современном варианте. Смартфон можно заказать на iPhone 16, также доступен предзаказ на iPhone 17 Pro/Pro Max.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

В НАТО создан дрон-перехватчик для поражения чужих БПЛА методом тарана

Владислав Давыдов, «Искра Технологии»: Теперь даже небольшие компании могут построить частную мобильную сеть

Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще