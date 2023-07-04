Фотополимер с хлопьями не даст микросхемам перегреться

Ученые из «Сколтеха» улучшили свойства полимера, используемого в 3D-печати. Добавив в фотополимер «хлопья» нитрида бора, исследователи удвоили его теплопроводность, что потенциально может использоваться для отведения тепла от микросхем и предотвращения перегрева устройства. Работа опубликована в журнале Polymers. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

«Разработанная технология печати — это шаг на пути объединения микроэлектроники и аддитивных технологий, — отметил один из авторов работы, старший преподаватель «Сколтеха» Станислав Евлашин. — В отличие от предыдущих работ, где внимание ученых было направлено на получение проводящих контактов для гибкой электроники, в нашей работе мы сосредоточились на улучшении свойств полимеров, которые могут использоваться для корпусирования микросхем».

По мере миниатюризации электроники проблема отвода тепла становится более актуальной: концентрируясь в меньшем объеме, та же мощность быстрее приводит к перегреву и, как следствие, к отказу устройств, для чего необходимо разрабатывать материалы с более высоким значением теплопроводности.

Сам по себе кремний, из которого состоят подложки микросхем, хорошо отводит тепло, но охлаждению может препятствовать внешний корпус микросхемы, который обладает низким значением теплопроводности. При использовании 3D-принтеров, на которых изготавливают микроэлектронику со сложной геометрией, корпус печатают пастой из фотополимера — материала, который твердеет под воздействием излучения. Как раз его свойства и улучшили ученые из «Сколтеха».

Деталь из чистого фотополимера (clean) и фотополимера с добавлением 20 об. % нитрида бора (BN). Слева — обычная фотография, справа — фотография, сделанная с использованием тепловизора. Наполнение фотополимера приводит к эффективному рассеиванию тепла, что в результате уменьшает перегрев микросхем

«Требования к фотополимеру в данном случае — он должен хорошо проводить тепло и не проводить электрический ток, — сказал соавтор исследования Даниил Чернодубов. — Так вот, нам удалось не просто повысить, а удвоить его теплопроводность. При этом изоляционные свойства и прочность не пострадали. Для этого в полимер добавили другое вещество, нитрид бор, в форме хлопьев — получился композитный материал». Объемная доля нитрида бора в композите — 20%.

«Для печати мы использовали технологию Digital Light Polymerization, которая обладает высоким разрешением и может использоваться как для печати корпусов изделий со сложной геометрией, так и для печати корпусов непосредственно на кремниевом чипе, — добавляет Евлашин. — Увеличенная теплопроводность фотополимера обеспечит стабильность электронных компонентов, а также позволит эксплуатировать изделия при более высоких характеристиках».

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«Сколтех» — негосударственный международный университет, который готовит кадры в области науки, технологий и бизнеса, проводит исследования по приоритетным направлениям научно-технологической повестки, содействует внедрению технологий и развитию предпринимательства. В институте работают центры по направлениям искусственного интеллекта, наук о жизни и агротехнологий, современной инженерии и перспективных материалов, энергоэффективности и энергоперехода, телекоммуникаций и фотоники, перспективных исследований. Основан в 2011 г. в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом.