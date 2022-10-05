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Ученые МФТИ и Сколтеха просчитали технические и экономические возможности космической рекламы

Исследователи из Сколтеха и МФТИ изучили потенциальную окупаемость космических миссий для демонстрации рекламных изображений группами небольших спутников — кубсатов. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Если оснастить такие спутники отражающими экранами и расставить на специально подобранные близкие орбиты, с Земли группа кубсатов будет видна как яркое созвездие в форме заказанного рекламодателем изображения. Модель учитывает выбор оптимальных орбит, расход топлива спутниками, население целевых городов, цены на наружную рекламу и многое другое. Бюджет рассмотренной в качестве примера рекламной миссии оценен в десятки миллионов долларов, и по расчетам она может выйти в плюс. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Aerospace.

«Мы не первый год исследуем технические аспекты космической рекламы, — прокомментировал работу ее первый автор Шамиль Биктимиров, стажер-исследователь Центра системного проектирования Сколтеха. — На этот раз мы рассмотрели экономическую сторону вопроса. Как ни удивительно, наш анализ показывает, что запуск рекламной миссии из полусотни малых спутников действительно может быть экономически оправдан. Основное значение при этом имеет длительность пребывания группы спутников на орбите и размер территории, с которой видны демонстрируемые изображения».

В ранее опубликованных работах коллектив представил концепт рекламной космической миссии с использованием кубсатов, рассмотрел оптимальные орбиты для их группового полета и механизмы перестройки в группе при изменениях изображений. В новой работе построена комплексная модель, связывающая демонстрируемые изображения, наиболее подходящие для них орбиты, размеры отражателей солнечного света и ожидаемое количество просмотров изображений жителями крупных городов. Такая модель позволяет рассчитывать и оптимизировать прибыльность миссии.

«Для анализа экономической целесообразности мы разработали ценовую карту, которая каждому городу, попадающему в зону покрытия формации, ставит в соответствие потенциальную выручку от демонстрации рекламы. Прогнозы выручки основываются на статистических данных о стоимости наружной рекламы в городе, размере населения и факторах, ограничивающих потенциальную аудиторию: облачность, не располагающая к прогулкам холодная погода, распределение жителей города по возрастным группам», — добавил Биктимиров.

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Модель подсчета показов работает так: выбирается самый выгодный для показа город в поле зрения спутников, изображение демонстрируется в нем в течение одной минуты, дальше — следующий город. Выручку спрогнозировали применительно к миссиям с запуском спутников в разные месяцы, поскольку стоимость демонстрации рекламы меняется в течение года. Оказалось, что космическая реклама наиболее прибыльна зимой. Численное моделирование показывает, что выручка в рамках космической рекламной миссии может достигать 2 млн долларов ежедневно, что соответствует периоду окупаемости в один месяц. В то же время группа спутников может сохранять работоспособность вплоть до нескольких месяцев (хотя перестройки изображения сокращают этот срок), что говорит о возможности выйти в плюс.

В статье исследователи отмечают, что типичные опасения, связанные с риском светового загрязнения, в действительности вряд ли оправдаются при использовании предложенного подхода. Дело в том, что сами спутники должны освещаться солнечным светом, а с Земли они могут быть видны после захода солнца для наблюдателя. Как следствие, исключена демонстрация рекламы в ночное время: изображение будет зажигаться незадолго до восхода или вскоре после заката. К тому же, экономические соображения делают технологию применимой в первую очередь в крупных городах, где в любом случае присутствует постоянная засветка неба с земли.

«Мы давно занимается алгоритмами управления в группах космических аппаратов, причем обычно решали задачи, связанные, например, с распределенными измерениями геомагнитного поля или регистрацией космических гамма-всплесков, которые тоже требуют выстроить группу в определенном порядке, — рассказал Дмитрий Притыкин, доцент кафедры теоретической механики МФТИ. — В этом проекте мы решили отойти от стандартных постановок и поработать с проектом рекламной миссии, который неожиданно превратился в довольно красивую задачу. По мере того как она росла, нам пригодился и наш предыдущий опыт моделирования группировок связи, поскольку модель "видимости изображения с Земли" и модели плотности населения для оценки сервиса построены на сходных принципах. Так вышло, что наши оценки показывают возможность окупаемости проекта и мы знакомы минимум с двумя стартапами, которые думали о реализации пробной миссии. Для нас же это исследование — скорее способ отработать наши техники управления группами космических аппаратов, которые, я уверен, нам еще не раз пригодятся в следующих проектах».

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