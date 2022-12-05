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«Сколтех» и «Сколково» подключили беспилотники к 5G

Один из беспилотников, принявших участие в тестовых полетах в рамках зоны городской аэромобильности, был оборудован системой приема-передачи данных с поддержкой протокола 5G, которая в будущем станет составной частью цифрового воздушного пространства для беспилотников на основе сетей связи пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Во время проработки миссий были протестированы передача по 5G-сети видеопотока и данных полезной нагрузки беспилотного воздушного судна (БВС), отслеживание координат дрона по данным мобильной сети. Также проведено снятие высотных и топологических характеристик воздушного пространства с непрерывной связностью сетями 5G.

Полученная карта покрытия мобильной сети на разных высотах необходима для проведения дальнейших исследовательских работ.

Тестирование подтвердило, что использование сетей 5G для поддержки БВС и цифрового воздушного пространства является многообещающим сценарием, создающим широкие перспективы для развития отечественных инновационных продуктов.

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С 2020 г. на территории «Сколково» развернута и запущена в эксплуатацию пилотная зона мобильной связи пятого поколения. Более 100 партнеров из самых разных отраслей экономики провели исследования перспективных сценариев использования 5G для разработки прорывных инновационных продуктов. Пилотная зона развернута «Сколтехом» и Фондом «Сколково» при поддержке одного из российских мобильных операторов.

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