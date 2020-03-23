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Производители и импортеры лекарств получили возможность предоплаты кодов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Как сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы маркировки и прослеживания лекарств (МДЛП), 23 марта 2020 года опубликовано постановление правительства РФ от 20.03.2020 № 311 о внесении изменений в Положение о системе МДЛП.

В новой редакции положения о системе МДЛП появилась возможность предоплаты кодов маркировки для иностранных и отечественных производителей лекарств. Предоплаченные коды могут быть использованы производителями в течение неограниченного времени.

«Функция предоплаты кодов – одна из специфических потребностей больших производителей, особенно иностранных. Когда у производителя сложная технологическая и логистическая цепочка, и стандартные сроки хранения кодов – до 180 дней – не покрывают весь цикл производства и поставки, производителям проще «выкупить» коды маркировки без ограничения по срокам использования. Таким образом предоплата кодов позволит обеспечить непрерывность технологического процесса производства и маркировки лекарств. При этом важно отметить, что функция будет доступна всем производителям», – сказал Сергей Холкин, руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ

Также в новой редакции Положения уточнены некоторые технические термины и определения, включая «код идентификации» лекарственного препарата. Это сделано для гармонизации нормативной базы системы МДЛП с нормативной базой по маркировке других товарных групп и таможенного законодательства ЕАЭС. Теперь определение кода соответствует критериям для включения сведений о маркированных лекарственных препаратах в таможенные декларации.

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