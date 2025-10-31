Разделы

«Честный знак» запускает сервис оценки кредитных рисков для бизнеса 

«Честный знак» запускает сервис оценки кредитных рисков для бизнеса. Новый продукт на основе данных системы маркировки прошел годовое пилотное тестирование с ведущими банками страны. Теперь риски и надежность компаний-заемщиков будут оцениваться по онлайн-движению маркированных товаров, а не по внутренним отчетам бизнеса. Об этом CNews сообщили представители системы маркировки «Честный знак».

«Экосистема “Честного знака” выходит далеко за рамки борьбы с контрафактом. Сегодня это мощный инструмент финансовой аналитики. В ходе пилота банки смогли не только провести более точный скоринг компаний, но и практически в режиме реального времени мониторить состояние товарных остатков, которые часто выступают залоговым обеспечением. Это позволяет выявлять малейшие отклонения в бизнес-процессах контрагента и прогнозировать риски невозврата кредитов на ранних стадиях – вероятность мошенничества сводится к минимуму», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Сергей Холкин.

По его словам, за счет снижения рисков для кредитных организаций банковское финансирование для добросовестных участников рынка станет более доступным. А факторинговые компании и дистрибьюторы смогут более объективно оценивать надежность своих партнеров.

Отдельно была отмечена высокая востребованность данных мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Сервис, представляющий собой базу данных по обороту лекарств, востребован у 98% участников фармрынка. Это позволяет выстраивать прозрачные и эффективные цепочки поставок.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

«Аналитическими отчетами на основе обезличенных данныхЧестного знака” уже активно пользуются компании из табачной, пивоваренной отраслей, сферы безалкогольных напитков и др. Многие крупнейшие игроки этих рынков переходят на нашу аналитику – решения закрывают ключевые задачи по развитию дистрибуции и фактически становятся “системой по умолчанию”», – сказал Сергей Холкин.

Сергей Холкин также рассказал о развитии технологий маркировки. В рамках проекта Минпромторга России и ЦРПТ успешно локализовано оборудование, которое уже работает на крупнейших российских предприятиях. Например, на производствах холдинга «Русагро» локализованные пьезопринтеры наносят цифровой код на масложировую упаковку, а на предприятиях «Сегежа Групп» применяются для маркировки бумажных мешков для цемента с двух сторон на высоких скоростях. Оборудование справляется с этой задачей без снижения скорости производства и с высоким качеством нанесения. Сегодня отечественные решения могут применяться даже в сложных условиях — например, на производственных линиях по изготовлению консервов непосредственно на кораблях в море.

