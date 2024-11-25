Красота по-русски: сколько стоят бьюти-услуги «ВКонтакте»

Команда «ВКонтакте» изучили более 56 тыс. публичных бизнес-сообществ в бьюти-сегменте, которые размещают карточки товаров и услуг по теме красоты и здоровья. Анализ более двух млн карточек за III квартал 2024 г. выявил средний чек на услуги в сфере красоты, а также показал, какие бьюти-товары и услуги пользуются бОльшим спросом и предложением и где в России дороже всего сделать маникюр. Об этом CNews сообщили представители VK.

Средний чек на бьюти-услуги по России за III квартал 2024 г. составил 900 руб. Среди самых дорогих услуг: профессиональное обучение в сфере бьюти (средний чек 12 тыс. руб.), мастер-классы и тренинги (средний чек 10 тыс. руб.), услуги свадебных стилистов (средний чек три тыс. руб.), тату, в том числе временные, и наращивание волос (средний чек 2,5 тыс. руб.). Среди самых бюджетных услуг — депиляция и эпиляция (в среднем 700-900 руб. по России). Средний чек на услуги бровиста по России составляет 1,2 тыс. руб., а на маникюр и педикюр — 1,3 тыс. руб.

Самую низкую цену на маникюр и педикюр предлагают бизнес-сообщества из республики Алтай — здесь она обойдется в среднем в 800 руб. Самая высокая средняя стоимость на эти услуги в Сахалинской области, Ямало-Ненецком Автономном округе и Камчатском крае — 2-2,2 тыс. руб.

Услуги бровиста и наращивание ресниц обойдутся дороже всего в Москве (в среднем 1,8 тыс. руб.) и Карачаево-Черкессии (в среднем две тыс. руб.).

Парикмахерские услуги в среднем дороже всего в республике Алтай и Камчатском крае: в среднем в бизнес-сообществах эту услугу предлагают за пять тыс. руб.

Бизнес активно размещает карточки услуг в своих сообществах «ВКонтакте». В топе по числу размещаемых услуг – маникюр и педикюр, наращивание ресниц, услуги бровиста и парикмахера.

По количеству кликов пользователей по карточкам товаров в бизнес-сообществах лидируют категории «услуги парикмахера», маникюр и педикюр, наращивание ресниц, услуги бровиста, косметология и массаж.