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«Авито»: продажи бьюти-девайсов выросли на 40%

Тренд на домашние косметологические процедуры продолжает расти. Специалисты «Авито» проанализировали продажи бьюти-девайсов на площадке. Выяснилось, что весной 2025 г. их стали покупать на 40% чаще по сравнению с 2024 г. Заметнее всего выросли продажи роллеров и бандажей для лица. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

За последний год продажи бьюти-гаджетов и девайсов на «Авито» выросли на 40% — аналитики сравнили данные весны 2025 и 2024 гг. Причем такие устройства и приспособления покупали активнее «с рук» — продажи в этом сегменте выросли на 48%, в то время как в сегменте новых — на 29%. При этом 76% от всех бьюти-гаджетов, проданных весной 2025 г. на «Авито», приходится на ресейл.

Массажеры для лица и тела

Заметнее всего за год выросли продажи лифтинг-массажеров — на 46%. Они предназначены для подтяжки кожи и улучшения контуров лица — такой эффект достигается за счет стимуляции мышц и усиления кровообращения. На 18% чаще стали покупать микротоковые массажеры. В таких устройствах используются слабые электрические импульсы для стимуляции кожи, улучшения тонуса и ускорения регенерации клеток.

Продажи массажеров на «Авито» в целом выросли на 19% за год. Причем особой популярностью пользуются роллеры для лица — их продажи выросли в семь раз. Также для этих целей часто используют скребки гуаша — их покупали чаще на 62%. Активно покупают и массажеры для головы — их продажи выросли на 67%. Также на 26% чаще стали покупать массажеры для шеи.

Полезные устройства

Сейчас также набирают популярность LED-маски — в них используются светодиоды разного спектра для лечения пигментации, борьбы с акне, морщинами и улучшения общего состояния кожи. Продажи таких масок на «Авито» за год выросли на 33%.

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Цифровизация

Также пользователи активно покупают дарсонваль — это физиотерапевтический прибор, передающий слабые импульсные токи высокой частоты. Он используется для улучшения состояния кожи, стимуляции роста волос и лечения воспалений. Продажи такого устройства выросли на 28%.

Прочие приспособления

Кроме того, девушки активно покупают бандажи для лица — их продажи увеличились в три раза. Это такая эластичная маска или повязка, фиксирующая лицо, чтобы подтянуть овал и уменьшить отеки. Также для сохранения красоты кожи и волос часто покупают шелковые наволочки, полотенца и тюрбаны.

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